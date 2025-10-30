Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán arról ír, hogy a kormány döntésének köszönhetően lesz 14. havi nyugdíj.

Döntött a kormány: 14. havi nyugdíj is lesz!

- írja Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban arról beszélt, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetése elkerülhetetlen. A miniszter szerint a 14. havi nyugdíj lenne a legjobb módja annak, hogy a nyugdíjasok részesüljenek a reálbér-emelkedésből.

A teljes 14. havi nyugdíj bevezetése azt jelentené, hogy a nyugdíjak 8 százalékkal emelkednének, az inflációt meghaladó mértékben”

- hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy mivel a kormány a nyugdíjakat minden évben az inflációhoz igazítja, ez a plusz 8 százalék valódi, reálértékben is érzékelhető növekedésnek számít majd.