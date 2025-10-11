Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Brüsszel és a bábjai Magyarország háborúba való belépését készítik elő

A közösségi médiás oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arra hívta fel egy videós üzenetben a figyelmet, hogy szerinte külső és belső erők egyaránt azon dolgoznak, hogy Magyarország beszálljon az ukrajnai háborúba, amihez ezek az erők kormányváltást tartanak szükségesnek.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Külső erőknek az a céljuk, hogy Magyarország is beszálljon a háborúba, ehhez pedig kormányt kell váltaniuk Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A bábokat már meg is találták a tervükhöz

Az a céljuk, hogy Magyarország is beszálljon a háborúba, ehhez kormányt kell váltaniuk. A bábokat már meg is találták a tervükhöz”

– mondta el a miniszter hozzátéve, hogy szerinte az Európai Unió brüsszeli politikai befolyásolói és hazai támogatott politikai formációi – név szerint a Tisza Párt és a DK – aktívan dolgoznak ezen a forgatókönyvön.

Szalay-Bobrovniczky ugyanakkor úgy fogalmazott: ha sikerülne elmozdítani a jelenlegi kormányt, az komoly következményekkel járna, többek között például a háborúba való belépéssel is, mivel az EU háborút akar.

A kormány megdöntését a magyarok háborúba való bevonása érdekében szándékozó erőkről szóló posztban különösen hangsúlyosan megemlítésre került egy, a miniszter szerint releváns katonai vonal is, amely egyértelműn Ruszin-Szendi Romulusz személyére vonatkozhatott arra utalva, hogy vannak olyan katonai szakértők az ellenzéknél, akik korábban a NATO-ban is megszólaltak, és ott azt képviselték, hogy „miért ne segítsünk erővel Ukrajnának”.

Szalay-Bobrovniczky honvédelmi miniszter szerint a kormányváltást minden áron elérni akaró körök hatalomra kerülésével Magyarország a háborúba való belépés küszöbre lépne.

Érdemes visszamenni a katonai szakértőhöz, aki majd az ötleteket adja. Ő elment a NATO-ba, és ne felejtsük el, hogy hát ő a NATO-ban mondta a többi vezérkar főnöknek, hogy hát nálunk van az erő, hát miért nem segítünk erővel Ukrajnának? Ezt mondja a saját szavaival. Tehát itt egy ilyen ember fogja a katonai tanácsokat és a katonai stratégiát állítani, aki azt mondta, hogy a NATO a mi szövetségesünk, az Európai Unió a mi szövetségünk. Tehát az Európai Unió háborúba akar menni. Tehát egy lépésre van attól, hogy kimondja, hogy ha az Európai Unió háborúba akar menni, meg a NATO, akkor nekünk is kéne”

– mondta a honvédelmi miniszter a videós Facebook-bejegyzésében.