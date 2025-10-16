Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tisza a magyarok pénzével támogatná a háborút

Egy olyan üzenetet tett közzé a közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, amelyben arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt gazdasági megszorító elképzelései valójában Brüsszel háborús politikáját szolgálnák.

A honvédelmi miniszter szerint a Tisza Párt adóemelésekkel és megszorításokkal finanszírozná Ukrajna támogatását, ezzel pedig Brüsszel háborús terveit szolgálná. Szalay-Bobrovniczky Kristóf ezért arra kéri a magyarokat, hogy írják alá minél többen a petíciót Brüsszel háborús tervei ellen

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a Tisza Párt megszorítási tervei Brüsszel háborús céljait szolgálják

Adóemelés, nyugdíjcsökkentés, a rezsicsökkentés eltörlése, a nyugdíjak megadóztatása – ezek a Tisza tervei. Ők már letették a voksukat Ukrajna mellett, Ukrajnának pedig pénzre van szüksége. A magyarok pénzével a Tisza a háborút akarja támogatni. Ne hagyjuk!”

– írta a miniszter, majd hozzátette, hogy az olyan Tisza által szorgalmazott intézkedések, mint a személyi jövedelemadó megemelése és a nyugdíjak megadóztatása megnehezítenék a magyar családok mindennapi megélhetését, miközben Brüsszel céljait szolgálnák.

A miniszter szerint egyértelmű, hogy Brüsszel az uniós tagállamoktól pénzügyi hozzájárulást vár Ukrajna háborús támogatásához, és ebbe illeszkednek a Tisza tervei is.

Írjuk alá minél többen Brüsszel háborús tervei elleni petíciót! Mondjunk NEM-et Brüsszel háborús terveire!”

– hangsúlyozta a bejegyzése végén Szalay-Bobrovniczky Kristóf.