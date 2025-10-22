Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ma is hazánkra figyel a világ, úgy, mint 1956-ban

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának előestéjén tartott megemlékezésen hangsúlyozta: mindenki, aki komolyan veszi a szabadságot és komolyan számba veszi az emberi életeket, őszintén drukkol a magyaroknak és a békének. Most a béke a mi nemzedékünk kezében van, most nem hibázhatunk, most jól kell csinálnunk! – tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy 1956-ban a szabadság rövid időre valósággá vált. Ugyan nem állhatott fenn sokáig, de megváltoztatta a magyarságot és a világot is. Egy kommunista országban – folytatta – nagy bátorságra volt szükség ahhoz, hogy az egyetemisták nekiinduljanak, majd a Bem téren találkozott a város: a gyárakból hazafelé igyekvő munkások és a hivatalnokok. Együtt hallgatták Sinkovits Imre színművészt, aki elszavalta a Szózatot, és felolvasták az írók kiáltványát, amely a Szovjetuniótól független politikát és a téeszesítés leállítását követelte.

A Bem téren tűnt fel az a zászló, amelyből először vágták ki a Rákosi-címert, az elnyomás jelképét. A katonák pedig a vörös csillag helyére a nemzeti színű szalagot tűzték a sapkájukra – idézte fel.

Hozzátette: a kollaboránsok mindennek láttán tudták, hogy a rendszerük csak addig maradhat fenn, amíg Magyarországon állomásoznak a szovjet csapatok. A miniszter úgy fogalmazott: 1956-nak is megvoltak a maga árulói, azok is egy nagy birodalom érdekeit szolgálták, és ma is vannak olyanok, akik egy nagyobb birodalom érdekeit akarják szolgálni. Szalay-Bobrovniczky Kristóf felhívta az ünnepségen részt vevő fiatalok figyelmét arra, hogy azt a szabadságot, ami '56 hőseinek csak a rendszerváltás után adatott meg, a később felnőtt nemzedékek örökségként kapták.

Ez arra figyelmeztet – mondta –, hogy a szabadság nem pusztán lehetőség, hanem kötelesség, önmagunk és egymás iránt. Nem adják ingyen, továbbá a szabadsághoz békére van szükség. Békére, amelyben a családok kemény munkájukkal és az egymást támogató nemzedékek szövetségeként minden évben előre juthatnak egy-egy lépéssel. A békéhez pedig erő kell, erő kell ahhoz, hogy magunk döntsünk a saját sorsunk felett és követni tudjuk a saját érdekeinket a legnagyobb ellenszélben is. Erő kell ahhoz, hogy másokkal szövetséget kötve közösen gondoskodjunk szabadságunk és országunk védelméről – emelte ki a honvédelmi miniszter.

Mindannyiunknak van feladatunk a magyar szabadság ügyével. Nem szabad felednünk, 1956 nem a múlt, hanem a jelen és a jövő is”

– fogalmazott beszédében Szalay-Bobrovniczky Kristóf.