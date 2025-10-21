Hírlevél

Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Közép-Európa biztonsága közös ügy – Erősödik a magyar-horvát katonai partnerség

Magyarország és Horvátország védelmi együttműködése stabil, bizalmon alapuló partnerség, amely a térség biztonságának egyik sarokköve. Szalay-Bobrovniczky Kristóf zágrábi egyeztetésen hangsúlyozta: cél egy erős, biztonságos Közép-Európa.
Szalay-Bobrovniczky KristófIvan AnušićHorvátországbiztonságpolitikaegyeztetés

A zágrábi tárgyalások katonai tiszteletadás mellett kezdődtek, ahol Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és horvát partnere, Ivan Anušić védelmi miniszter megerősítette: a magyar–horvát katonai partnerség nem csupán kétoldalú kapcsolat, hanem a teljes közép-európai biztonsági architektúra meghatározó eleme.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Ivan Anušić védelmi miniszter megerősítette a magyar–horvát katonai partnerséget.
Forrás: Facebok/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Célunk: egy erős, biztonságos Közép-Európa” 

– hangsúlyozta a miniszter a videóban.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország aktív hozzájárulója a NATO biztonságért tett erőfeszítéseinek

A magyar–horvát katonai partnerség fő pillérei:

  • Magyarország biztosítja Horvátország légtérrendészetét az új vadászgépek érkezéséig.
  • Horvátország keretnemzetként aktívan részt vesz a székesfehérvári MND–C (Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság) munkájában.
  • A horvát katonai kontingens is szerepet vállal az FLF BG HUN többnemzeti harccsoportban, amely a NATO keleti szárnyát erősíti.
  • Horvát katonák is részt vettek az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlaton, ahol a szövetségi együttműködés bizonyította hatékonyságát.

A két ország a jövőben is összehangolja katonai képességeit, gyakorlatokban és parancsnoki struktúrákban való közös részvétellel erősítve a régió védelmi rendszerét. A zágrábi egyeztetések célja a meglévő együttműködések mélyítése, valamint a közös biztonságpolitikai érdekek mentén történő stratégiai előrelépés.

