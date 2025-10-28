Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország elutasítja az Izraelt támadó lépéseket

Magyarország kiáll Izrael mellett, és nemet mond minden olyan egyoldalú kezdeményezésre, amely a zsidó államot gyengítené. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a demokráciát nem a terrorszervezetek pártján állva lehet védeni.

Vágólapra másolva!

Magyarország elutasít minden Izraelt támadó vagy gyengítő lépést – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Budapesten, a III. Nemzetközi Izrael Párti Csúcson. A miniszter kiemelte: hazánk nem támogat semmilyen gazdasági bojkottot és nem fogadja el a kettős mércét a nemzetközi politikában. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint sehol máshol Európában nem él a zsidó közösség olyan biztonságan, mint Magyarországon

Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf Európában ma sehol nem biztonságosabb a zsidó közösség élete, mint Magyarországon” – tette hozzá.

Ugyanazok az erők támadják Izraelt, akik háborút szítanak Európában Ugyanazok az erők, amelyek tüzelik és elhúzzák az ukrajnai háborút, mentegetik az Izrael elleni embertelen terrortámadásokat is. Kelet-Európában eszkalációt követelnek, a Közel-Keleten pedig önmérsékletet” – fogalmazott Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. A rendezvényen felszólalt Yoav Kisch izraeli oktatási miniszter is, aki leszögezte: „Gáza a jövőben nem lesz Izrael számára fenyegetés.” Hozzátette, Krasznahorkai László Nobel-díja a magyar és a zsidó emberek közötti kölcsönös tisztelet jele.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!