Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország elutasítja az Izraelt támadó lépéseket

Magyarország elutasít minden Izraelt támadó vagy gyengítő lépést – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Budapesten, a III. Nemzetközi Izrael Párti Csúcson. A miniszter kiemelte: hazánk nem támogat semmilyen gazdasági bojkottot és nem fogadja el a kettős mércét a nemzetközi politikában.
Európában ma sehol nem biztonságosabb a zsidó közösség élete, mint Magyarországon”
– tette hozzá.
Ugyanazok az erők támadják Izraelt, akik háborút szítanak Európában
Ugyanazok az erők, amelyek tüzelik és elhúzzák az ukrajnai háborút, mentegetik az Izrael elleni embertelen terrortámadásokat is. Kelet-Európában eszkalációt követelnek, a Közel-Keleten pedig önmérsékletet”
– fogalmazott Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. A rendezvényen felszólalt Yoav Kisch izraeli oktatási miniszter is, aki leszögezte:
„Gáza a jövőben nem lesz Izrael számára fenyegetés.”
Hozzátette, Krasznahorkai László Nobel-díja a magyar és a zsidó emberek közötti kölcsönös tisztelet jele.