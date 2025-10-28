Hírlevél

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország elutasítja az Izraelt támadó lépéseket

Magyarország kiáll Izrael mellett, és nemet mond minden olyan egyoldalú kezdeményezésre, amely a zsidó államot gyengítené. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a demokráciát nem a terrorszervezetek pártján állva lehet védeni.
Krasznahorkai LászlóSzalay-Bobrovniczky KristófSzánthó MiklósIzraelzsidó közösség

Magyarország elutasít minden Izraelt támadó vagy gyengítő lépést – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Budapesten, a III. Nemzetközi Izrael Párti Csúcson. A miniszter kiemelte: hazánk nem támogat semmilyen gazdasági bojkottot és nem fogadja el a kettős mércét a nemzetközi politikában. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint sehol máshol Európában nem él a zsidó közösség olyan biztonságan, mint Magyarországon
Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Európában ma sehol nem biztonságosabb a zsidó közösség élete, mint Magyarországon” 

– tette hozzá.

Orbán Viktor: Kulcsfontosságú kérdés Izrael stabilitása

Ugyanazok az erők támadják Izraelt, akik háborút szítanak Európában

Ugyanazok az erők, amelyek tüzelik és elhúzzák az ukrajnai háborút, mentegetik az Izrael elleni embertelen terrortámadásokat is. Kelet-Európában eszkalációt követelnek, a Közel-Keleten pedig önmérsékletet” 

– fogalmazott Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. A rendezvényen felszólalt Yoav Kisch izraeli oktatási miniszter is, aki leszögezte: 

„Gáza a jövőben nem lesz Izrael számára fenyegetés.” 

Hozzátette, Krasznahorkai László Nobel-díja a magyar és a zsidó emberek közötti kölcsönös tisztelet jele.

