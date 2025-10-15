Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország aktív hozzájárulója a NATO biztonságért tett erőfeszítéseinek.

Bízunk abban, hogy Trump elnök a Közel-Kelethez hasonlóan Ukrajnában is sikerre viszi béketörekvéseit. Magyarország számára a béke megteremtése alapvető nemzeti érdek. A NATO egy védelmi szövetség, és célja a béke fenntartása, amelynek egyik fő pillére a NATO hiteles elrettentő ereje. Ennek az elrettentő erőnek a valódi alapját pedig az olyan elkötelezett és megbízható szövetségesek adják, mint Magyarország – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a NATO védelmi miniszteri találkozót követően Brüsszelben.
A miniszter a hét elején aláírt közel-keleti békemegállapodással kapcsolatban hangsúlyozta: Donald Trump elnök sikere azt mutatja, hogy a diplomáciai erőfeszítéseket sosem szabad feladni. Hozzátette: az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos magyar álláspont továbbra is következetes és határozott – aggasztó az eszkaláció lehetősége, a mielőbbi tűzszünetnek és a béketárgyalások megkezdésének álláspontunk szerint nincs alternatívája. Ezért Magyarország továbbra is kiáll a Trump-adminisztráció békekezdeményezései mellett.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország elítéli a tagállamok szuverenitásának megsértését
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapokban történt, NATO-tagállamokat érintő légtérsértések ismét ráirányították a figyelmet a Szövetség keleti szárny légtérvédelmének megerősítésére. Magyarország egyértelműen elítéli a tagállamok területi szuverenitásának megsértését.
Ezen felül, ezek az incidensek is megerősítik hazánk álláspontját, hogy mielőbbi békére van szükség.
Kiemelte: Magyarország nemcsak szóval, hanem nap mint nap tettekkel is bizonyítja NATO-tagságából fakadó elkötelezettséget a Szövetség védelmének biztosítása iránt. Magyar Gripen-pilóták immár negyedik alkalommal vesznek részt a balti légtérrendészeti misszióban.
Magyarország több ország légterének védelmit biztosítja
Magyarország a három balti állam mellett Szlovákia, Horvátország és Szlovénia légterének védelmét is biztosítja, ezzel is erősítve a térség biztonságát és a NATO integrált légvédelmi rendszerét. Szintén a Szövetség közös védelmi képességéhez járulunk hozzá a napokban zárult Adaptive Hussars 2025 gyakorlattal, mely közel 22 ezer katona, és több NATO-állam bevonásával zajlott.
Magyarország bekapcsolódott az úgynevezett európai drónfal-kezdeményezésről folyó egyeztetésekbe is, amely hozzájárulhat a kontinens légvédelmi képességeihez
– tette hozzá a miniszter.
A tárcavezető rámutatott: Magyarország a NATO megbízható tagjaként régóta aktívan tesz a Nyugat-Balkán biztonságáért. Hazánk kezdettől fogva részese a koszovói KFOR-műveletnek, és továbbra is az egyik legjelentősebb csapatfelajánló.
A találkozón a miniszterek áttekintették a megemelt védelmi ráfordítások és az ezekhez kapcsolódó képességcélok végrehajtásának helyzetét. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: Magyarország egyetért azzal, hogy a tagállamoknak többet kell beruházniuk a biztonságukba. „Kollektív és nemzeti védelmi képességeink megerősítése olyan befektetés, amely szuverenitásunk, békénk és fejlődésünk megőrzése szempontjából is meghatározó” – zárta szavait Szalay-Bobrovniczky Kristóf.