Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Busz csapódott a szolnoki gimnázium falába, tucatnyi a sérült: mentőhelikopter, káosz és könnyek – videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ne hagyjuk, hogy mások döntsenek a magyarok helyett

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A honvédelmi miniszter arra hívja fel a figyelmet, hogy a nemzeti konzultáció a magyar emberek lehetősége arra, hogy saját kezükbe vegyék a döntéseket, és kiálljanak a nemzeti érdekek mellett. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán arra biztatta a magyar embereket, hogy minél többen töltsék ki és küldjék vissza a nemzeti konzultációt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovniczky Kristófnemzeti konzultációszuverenitás

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy a nemzeti konzultáció egy eszköz arra, hogy a kormány ne Brüsszel, hanem a magyar emberek véleménye alapján hozzon döntéseket kulcsfontosságú kérdésekben.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a nemzeti konzultáción való részvétellel mindenki saját maga dönthet a sorsáról.
 Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arra hívja fel a figyelmet, hogy a nemzeti konzultáció a magyar emberek lehetősége arra, hogy saját kezükbe vegyék a döntéseket, és kiálljanak a nemzeti érdekek mellett.  Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség


Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a nemzeti konzultáción való részvétellel mindenki saját maga dönthet a sorsáról

Ne hagyjuk, hogy mások döntsenek a magyarok helyett - töltsék ki a nemzeti konzultációt, és mondják el, mit gondolnak:

  • az adóemelésekről;
  • az édesanyák és a fiatalok SZJA-mentességéről;
  • a családi adókedvezményekről,
    és a rezsicsökkentésről.
    Ha egyetértenek abban, hogy Magyarország önálló, saját útján haladjon tovább, ne pedig mások határozzák meg a döntéseinket, akkor töltsék ki és küldjék vissza a nemzeti konzultációt!”

- írta a honvédelmi miniszter.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!