Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ne hagyjuk, hogy mások döntsenek a magyarok helyett

A honvédelmi miniszter arra hívja fel a figyelmet, hogy a nemzeti konzultáció a magyar emberek lehetősége arra, hogy saját kezükbe vegyék a döntéseket, és kiálljanak a nemzeti érdekek mellett. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán arra biztatta a magyar embereket, hogy minél többen töltsék ki és küldjék vissza a nemzeti konzultációt.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy a nemzeti konzultáció egy eszköz arra, hogy a kormány ne Brüsszel, hanem a magyar emberek véleménye alapján hozzon döntéseket kulcsfontosságú kérdésekben.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a nemzeti konzultáción való részvétellel mindenki saját maga dönthet a sorsáról
Ne hagyjuk, hogy mások döntsenek a magyarok helyett - töltsék ki a nemzeti konzultációt, és mondják el, mit gondolnak:
- az adóemelésekről;
- az édesanyák és a fiatalok SZJA-mentességéről;
- a családi adókedvezményekről,
és a rezsicsökkentésről.
Ha egyetértenek abban, hogy Magyarország önálló, saját útján haladjon tovább, ne pedig mások határozzák meg a döntéseinket, akkor töltsék ki és küldjék vissza a nemzeti konzultációt!”
- írta a honvédelmi miniszter.
