Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ne hagyjuk, hogy mások döntsenek a magyarok helyett

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy a nemzeti konzultáció egy eszköz arra, hogy a kormány ne Brüsszel, hanem a magyar emberek véleménye alapján hozzon döntéseket kulcsfontosságú kérdésekben.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arra hívja fel a figyelmet, hogy a nemzeti konzultáció a magyar emberek lehetősége arra, hogy saját kezükbe vegyék a döntéseket, és kiálljanak a nemzeti érdekek mellett. Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség



Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a nemzeti konzultáción való részvétellel mindenki saját maga dönthet a sorsáról

Ne hagyjuk, hogy mások döntsenek a magyarok helyett - töltsék ki a nemzeti konzultációt, és mondják el, mit gondolnak:

az adóemelésekről;

az édesanyák és a fiatalok SZJA-mentességéről;

a családi adókedvezményekről,

és a rezsicsökkentésről.

Ha egyetértenek abban, hogy Magyarország önálló, saját útján haladjon tovább, ne pedig mások határozzák meg a döntéseinket, akkor töltsék ki és küldjék vissza a nemzeti konzultációt!”

- írta a honvédelmi miniszter.



