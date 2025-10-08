Szalay-Bobrovniczky Kristóf kemény üzenete: „Ön most már politikus, hagyja békén a katonákat!”

Az elmúlt hetekben nagy port kavart, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezárkari főnök, fegyverrel jelent meg különböző fórumokon. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a botrány nyomán egyértelmű döntést hozott: felbontotta a honvédség tartalékos szerződését, mondván, aki így viselkedik, az méltatlanná vált a katonai hivatásra.
A honvédelmi miniszter szerint Ruszin-Szendi immár politikusként próbál szerepet vállalni, és ezért nincs helye a hadsereg közelében. Szalay-Bobrovniczky hozzátette: a Magyar Honvédség tekintélyét és tisztaságát meg kell őrizni, nem lehet politikai játszmák eszköze.
Hallom, nem érti a fegyverrel garázdálkodó, edzés helyett zsírleszívó, Slava Ukrainit kiáltó Ruszin-Szendi úr, miért vált érdemtelenné katonának. Ön most már politikus, hagyja békén a katonákat!”