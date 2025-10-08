Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mezey György életének és pályafutásának pillanatai – galéria

Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kemény üzenete: „Ön most már politikus, hagyja békén a katonákat!”

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A zsírleszívó, fegyvermániás Ruszin-Szendi a jelek szerint nem érti, miért bontották fel a katonai szerződését. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter most világosan elmagyarázta neki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovniczky KristófMagyar Honvédség (MH)szerződésSlava Ukrainivezérkari főnökRuszin-Szendi Romulusztábornokpolitikusüzenetkatona

Az elmúlt hetekben nagy port kavart, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezárkari főnök, fegyverrel jelent meg különböző fórumokon. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a botrány nyomán egyértelmű döntést hozott: felbontotta a honvédség tartalékos szerződését, mondván, aki így viselkedik, az méltatlanná vált a katonai hivatásra.

Szalay Bobrovniczky Kristóf
Szalay Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egyértelmű üzenetet küldött Toka tábornoknak: Hagyja békén a katonákat!
Forrás: YouTube
Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi és a Tisza veszélyes a magyarok biztonságára

 

Ruszin-Szendi Romulusz érdemtelenné vált katonának

A honvédelmi miniszter szerint Ruszin-Szendi immár politikusként próbál szerepet vállalni, és ezért nincs helye a hadsereg közelében. Szalay-Bobrovniczky hozzátette: a Magyar Honvédség tekintélyét és tisztaságát meg kell őrizni, nem lehet politikai játszmák eszköze.

Hallom, nem érti a fegyverrel garázdálkodó, edzés helyett zsírleszívó, Slava Ukrainit kiáltó Ruszin-Szendi úr, miért vált érdemtelenné katonának. Ön most már politikus, hagyja békén a katonákat!”

üzente a miniszter

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!