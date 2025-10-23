Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján, csütörtök reggel Budapesten, az Országház előtti Kossuth Lajos téren.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A szabadság nem ajándék, hanem kötelesség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf üzenete a forradalom emléknapján

A zászlót a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a 32. testőr ezred. Az ünnepségen katonai és állami szervezetek képviselői is jelen voltak.

