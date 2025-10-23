Katonai tiszteletadással vonták fel a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Kossuth Lajos téren. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter csütörtöki Facebook-bejegyzésében felhívta a figyelmet arra is, hogy a szabadság nem ajándék, hanem kötelesség.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján, csütörtök reggel Budapesten, az Országház előtti Kossuth Lajos téren.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf üzenete a forradalom emléknapján
A zászlót a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a 32. testőr ezred. Az ünnepségen katonai és állami szervezetek képviselői is jelen voltak.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf így fogalmazott bejegyzésében:
„A szabadság nem ajándék, hanem kötelesség.”
