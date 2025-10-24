1956 egy szabadulástörténet volt

Szalay-Bobrovniczky hangsúlyozta, 1956 minden fájdalma ellenére szabadulástörténet volt, amelyben „egy nemzet emelte fel a fejét”, és nemcsak a szabadságot, hanem egymást is megtalálta. Az akkori határvonal szerinte nem jobb- és baloldal között húzódott, hanem a szabadság és a zsarnokság között.

A miniszter szerint október 23. a magyar nemzet újjászületésének napja, amely ma is összetartja a határokon innen és túl élő magyarokat.

Az ünnepségen Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke kiemelte: 1956 a nemzeti függetlenségért és a szabadságjogokért folytatott küzdelem történelmi csúcspontja volt, amelyhez a mai vajdasági magyar közösség is erkölcsi erőt merít. Hozzátette, Szerbia és Magyarország kapcsolata mára stratégiai partnerséggé vált, amely a béke, a stabilitás és a fejlődés közös útját jelenti.

Forrás: VMSZ

A politikusok a megemlékezés előtt koszorút helyeztek el a Palicson álló 1956-os emlékműnél. Szalay-Bobrovniczky úgy fogalmazott közösségi oldalán: a vajdasági magyarok is a béke pártján állnak, és jól tudják, „a szabadság nem ajándék, a béke pedig a legnagyobb kincs”.