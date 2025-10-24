A béke nem magától értetődő állapot, hanem olyan érték, amelyhez erőre, hitre és kitartásra van szükség – emlékeztetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf az 1956-os szabadságharc 69. évfordulóján Szabadkán tartott megemlékezésen. Mint mondta:
Ki kell tartanunk akkor is, főleg akkor, ha nagyon erős nyomást gyakorolnak ránk, hogy adjuk fel alapvető érdekeinket és értékeinket, és hagyjuk, hogy hazánkat illegális migránsokkal árasszák el, vagy hogy belekényszerítsék hazánkat és egész Európát egy olyan háborúba, ami nem a mi háborúnk.”
A miniszter szerint Magyarország hisz az őszinte beszédben, a párbeszédben és abban, hogy a tárgyalások áthidalhatják a legnagyobb ellentéteket is. Hangsúlyozta: a magyar nemzet 1956 örököseként erősen hisz abban a szabadságban gyökerező békében, „amely egyedül ad megfelelő teret arra, hogy az emberek teljes életet élhessenek”.
1956 egy szabadulástörténet volt
Szalay-Bobrovniczky hangsúlyozta, 1956 minden fájdalma ellenére szabadulástörténet volt, amelyben „egy nemzet emelte fel a fejét”, és nemcsak a szabadságot, hanem egymást is megtalálta. Az akkori határvonal szerinte nem jobb- és baloldal között húzódott, hanem a szabadság és a zsarnokság között.
A miniszter szerint október 23. a magyar nemzet újjászületésének napja, amely ma is összetartja a határokon innen és túl élő magyarokat.
Az ünnepségen Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke kiemelte: 1956 a nemzeti függetlenségért és a szabadságjogokért folytatott küzdelem történelmi csúcspontja volt, amelyhez a mai vajdasági magyar közösség is erkölcsi erőt merít. Hozzátette, Szerbia és Magyarország kapcsolata mára stratégiai partnerséggé vált, amely a béke, a stabilitás és a fejlődés közös útját jelenti.
A politikusok a megemlékezés előtt koszorút helyeztek el a Palicson álló 1956-os emlékműnél. Szalay-Bobrovniczky úgy fogalmazott közösségi oldalán: a vajdasági magyarok is a béke pártján állnak, és jól tudják, „a szabadság nem ajándék, a béke pedig a legnagyobb kincs”.