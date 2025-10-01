Hiába a szankciók, az orosz energia így is eljut nyugatra

Az egyik legnagyobb francia gázvállalat vezetője kerek perec bemondta, hogy ha Brüsszel szankcionálja a cseppfolyósított orosz gázt, akkor a mostani szállítmányokat majd Indiába és Törökországba küldik, a saját igényeit pedig indiai és török gázzal elégíti ki. Tehát pontosan ugyanaz fog történni, mint ami az olajpiacon történt – mondja Tiktok-videójában Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág kutatóintézeti igazgatója.

Kiskapukon át ömlik az orosz olaj Nyugat-Európába, ez lenne a gázzal is. A szankciók nem eredményesek

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Mint korábban beszámoltunk róla: annak ellenére, hogy az Európai Unió szankciókat vezetett be az orosz kőolajra, Nyugat-Európa továbbra is nyakló nélkül vásárolja – persze csak közvetetten, átcímkézett termékeket.

Hatástalanok a szankciók?

A legnagyobb olajexportőrök, mint India, Kína vagy Törökország, az elmúlt két évben ugrásszerűen megnövelték az orosz nyersolaj behozatalát. India például az orosz–ukrán háború kitörése előtt alig vásárolt Oroszországtól, mára viszont az egyik legnagyobb vevőjévé vált: háromról kilencvenmillió tonnára ugrott az importja.

A Kína felé irányuló szállítmányok szintén rekordokat döntöttek, miközben Törökország bő kétszeresére növelte az orosz kőolajvásárlását (hatról 13 millió tonnára). Kétség nem férhet ahhoz, hogy ezek az országok a nyersanyag finomítása után nem maguk használják fel a rengeteg terméket, hanem továbbértékesítik, mégpedig az európai piacokon. Így bár papíron csökkent Európa orosz olajimportja, valójában finomított termék formájában akadálytalanul eljut ide.