Szánthó Miklós a migrációról: Nyugat-Európának vége van

A beszélgetésen részt vett Eva Vlaardingerbroek holland jogász és politikai influenszer, valamint Gerald Grosz osztrák publicista is, aki új könyvében a merkeli migrációs politika kudarcát dolgozza fel. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Magyar Nemzetnek arról beszélt, miért fontos Gerald Grosz toplistás könyvének bemutatása.
„Gerald Groszt, a migrációs téma nagy szakértője, és fontos, hogy beszéljünk arról, hogy Nyugat-Európa tíz évvel ezelőtt rosszul választott és a migrációs válságnak most is issza a levét.
Azért különösen fontos most ezekről beszélnünk, mert Magyar Péter és a Tisza migrációs kérdésekben is azokat a brüsszeli utasításokat követné, amelyekkel más országok már elbuktak.
Ezért indítanak alaptalan, aljas rágalomhadjáratokat, hogy megrendítsék a közbizalmat, káoszt keltsenek és politikai előnyt kovácsoljanak belőle, de ezt nem hagyhatjuk” – fogalmazott Szánthó Miklós.
Az Alapjogokért Központ főigazgatója a migráció okozta társadalmi változásokat is hangsúlyozta, és azt is kiemelte, hogy a probléma a mai napig jelen van és súlyos nehézségeket okoz a nyugat-európai társadalmakban. Mint mondta: „A 2015-ös migrációs válság csupán felszínre hozta azokat a súlyos társadalmi folyamatokat, amelyek valójában már az 1950-es, 60-as évek óta zajlanak Európában, mióta megindult a bevándorlás más kontinensekről. Azóta is velünk vannak, csak időnként háttérbe szorítja őket egy-egy újabb válság”.
Arra a kérdésre, hogy a nyugat-európai migrációs válság visszafordítható-e, Szánthó Miklós határozott választ adott:
„Én úgy látom, hogy ez a folyamat már nem visszafordítható. Egyszer meghoztak egy rossz döntést, és Nyugat-Európának vége van.”
Szánthó Miklós szerint az elmúlt évek tapasztalatai világosan igazolják, hogy Magyarország jó döntést hozott, amikor a családpolitika és a gyermekvállalás támogatását választotta a migránsok betelepítése helyett. Mint mondta, jól látszik, hogy helyes utat választottunk: a családok megerősítése és a határvédelem sokkal fenntarthatóbb és biztonságosabb megoldás, mint az ellenőrizetlen tömeges bevándorlás – fogalmazott.
Szerinte nem véletlen, hogy az elmúlt években folyamatos és egyre erőteljesebb támadások érték a magyar kormányt, és személyesen Orbán Viktort is politikai, jogi és médiaszinten egyaránt.
Senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy amikor összehangolt politikai, jogi támadások vagy rágalomhadjáratok indulnak a magyar jobboldal ellen, azok célja nem más, mint a közbizalom megingatása, a kormány legitimitásának aláásása, és végső soron Magyar Péterék hatalomra juttatása
– fogalmazott az Alapjogokért Központ főigazgatója. Hangsúlyozta: ez a nyomásgyakorlás nem öncélú, hanem világos brüsszeli elvárások teljesítését készítené elő – például a migráció kérdésében. „Egy Tisza-kormány dolga az lenne, hogy végrehajtsa azokat a migrációval kapcsolatos követeléseket, amelyeket Brüsszel már régóta Magyarországra akar kényszeríteni” – figyelmeztetett Szánthó.