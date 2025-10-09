Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Alapjogokért Központ

Szánthó Miklós a migrációról: Nyugat-Európának vége van

53 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A bevándorlás következményeit és a brüsszeli politikai nyomásgyakorlás veszélyeit elemezték nemzetközi konzervatív véleményformálók az Alapjogokért Központ Tényleg csak egy rossz választás? című rendezvényén, ahol az egybegyűltek úgy gondolták, Magyarország ma az utolsó biztonságos európai ország, de a sorsa azon múlik, képes-e ellenállni a migrációpárti erőknek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Alapjogokért KözpontGerald GroszSzánthó Miklósmigrációs válság

A beszélgetésen részt vett Eva Vlaardingerbroek holland jogász és politikai influenszer, valamint Gerald Grosz osztrák publicista is, aki új könyvében a merkeli migrációs politika kudarcát dolgozza fel. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Magyar Nemzetnek arról beszélt, miért fontos Gerald Grosz toplistás könyvének bemutatása.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója  Gerald Grosz osztrák publicistával.
Fotó: Alapjogokért Központ/Facebook 

Gerald Groszt, a migrációs téma nagy szakértője, és fontos, hogy beszéljünk arról, hogy Nyugat-Európa tíz évvel ezelőtt rosszul választott és a migrációs válságnak most is issza a levét. 

Azért különösen fontos most ezekről beszélnünk, mert Magyar Péter és a Tisza migrációs kérdésekben is azokat a brüsszeli utasításokat követné, amelyekkel más országok már elbuktak.

 Ezért indítanak alaptalan, aljas rágalomhadjáratokat, hogy megrendítsék a közbizalmat, káoszt keltsenek és politikai előnyt kovácsoljanak belőle, de ezt nem hagyhatjuk” – fogalmazott Szánthó Miklós. 


A migráció velünk él

Az Alapjogokért Központ főigazgatója a migráció okozta társadalmi változásokat is hangsúlyozta, és azt is kiemelte, hogy a probléma a mai napig jelen van és súlyos nehézségeket okoz a nyugat-európai társadalmakban. Mint mondta: „A 2015-ös migrációs válság csupán felszínre hozta azokat a súlyos társadalmi folyamatokat, amelyek valójában már az 1950-es, 60-as évek óta zajlanak Európában, mióta megindult a bevándorlás más kontinensekről. Azóta is velünk vannak, csak időnként háttérbe szorítja őket egy-egy újabb válság”.

 2015-ben a magyar határt támadták a migránsok (Fotó: Kurucz Árpád - Magyar Nemzet)

Arra a kérdésre, hogy a nyugat-európai migrációs válság visszafordítható-e, Szánthó Miklós határozott választ adott:

 „Én úgy látom, hogy ez a folyamat már nem visszafordítható. Egyszer meghoztak egy rossz döntést, és Nyugat-Európának vége van.” 

Szánthó Miklós szerint az elmúlt évek tapasztalatai világosan igazolják, hogy Magyarország jó döntést hozott, amikor a családpolitika és a gyermekvállalás támogatását választotta a migránsok betelepítése helyett. Mint mondta, jól látszik, hogy helyes utat választottunk: a családok megerősítése és a határvédelem sokkal fenntarthatóbb és biztonságosabb megoldás, mint az ellenőrizetlen tömeges bevándorlás – fogalmazott.


Magyar Péter Brüsszel és a migráció mellett

Szerinte nem véletlen, hogy az elmúlt években folyamatos és egyre erőteljesebb támadások érték a magyar kormányt, és személyesen Orbán Viktort is politikai, jogi és médiaszinten egyaránt.

Senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy amikor összehangolt politikai, jogi támadások vagy rágalomhadjáratok indulnak a magyar jobboldal ellen, azok célja nem más, mint a közbizalom megingatása, a kormány legitimitásának aláásása, és végső soron Magyar Péterék hatalomra juttatása

– fogalmazott az Alapjogokért Központ főigazgatója. Hangsúlyozta: ez a nyomásgyakorlás nem öncélú, hanem világos brüsszeli elvárások teljesítését készítené elő – például a migráció kérdésében. „Egy Tisza-kormány dolga az lenne, hogy végrehajtsa azokat a migrációval kapcsolatos követeléseket, amelyeket Brüsszel már régóta Magyarországra akar kényszeríteni” – figyelmeztetett Szánthó.


 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!