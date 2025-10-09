Szánthó Miklós a migrációról: Nyugat-Európának vége van

A beszélgetésen részt vett Eva Vlaardingerbroek holland jogász és politikai influenszer, valamint Gerald Grosz osztrák publicista is, aki új könyvében a merkeli migrációs politika kudarcát dolgozza fel. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Magyar Nemzetnek arról beszélt, miért fontos Gerald Grosz toplistás könyvének bemutatása.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Gerald Grosz osztrák publicistával.

Fotó: Alapjogokért Központ/Facebook

„Gerald Groszt, a migrációs téma nagy szakértője, és fontos, hogy beszéljünk arról, hogy Nyugat-Európa tíz évvel ezelőtt rosszul választott és a migrációs válságnak most is issza a levét.

Azért különösen fontos most ezekről beszélnünk, mert Magyar Péter és a Tisza migrációs kérdésekben is azokat a brüsszeli utasításokat követné, amelyekkel más országok már elbuktak.

Ezért indítanak alaptalan, aljas rágalomhadjáratokat, hogy megrendítsék a közbizalmat, káoszt keltsenek és politikai előnyt kovácsoljanak belőle, de ezt nem hagyhatjuk” – fogalmazott Szánthó Miklós.



A migráció velünk él

Az Alapjogokért Központ főigazgatója a migráció okozta társadalmi változásokat is hangsúlyozta, és azt is kiemelte, hogy a probléma a mai napig jelen van és súlyos nehézségeket okoz a nyugat-európai társadalmakban. Mint mondta: „A 2015-ös migrációs válság csupán felszínre hozta azokat a súlyos társadalmi folyamatokat, amelyek valójában már az 1950-es, 60-as évek óta zajlanak Európában, mióta megindult a bevándorlás más kontinensekről. Azóta is velünk vannak, csak időnként háttérbe szorítja őket egy-egy újabb válság”.

2015-ben a magyar határt támadták a migránsok (Fotó: Kurucz Árpád - Magyar Nemzet)

Arra a kérdésre, hogy a nyugat-európai migrációs válság visszafordítható-e, Szánthó Miklós határozott választ adott:

„Én úgy látom, hogy ez a folyamat már nem visszafordítható. Egyszer meghoztak egy rossz döntést, és Nyugat-Európának vége van.”

Szánthó Miklós szerint az elmúlt évek tapasztalatai világosan igazolják, hogy Magyarország jó döntést hozott, amikor a családpolitika és a gyermekvállalás támogatását választotta a migránsok betelepítése helyett. Mint mondta, jól látszik, hogy helyes utat választottunk: a családok megerősítése és a határvédelem sokkal fenntarthatóbb és biztonságosabb megoldás, mint az ellenőrizetlen tömeges bevándorlás – fogalmazott.