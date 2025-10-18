Hírlevél

Rendkívüli!

Trump kinevette Zelenszkijt

Alapjogokért Központ

A Budapesti Békecsúcs igazolja Orbán Viktor politikáját

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az Alapjogokért Központ főigazgatója arról írt, hogy a Budapesti Békecsúcs igazolja Orbán Viktor politikai irányát. Szánthó szerint a világ vezetői épp a magyar kormány józan, békepárti megközelítése miatt választották Budapestet a Trump–Putyin-találkozó helyszínéül.
Alapjogokért KözpontBékecsúcspolitikaSzánthó Miklós

Szánthó Miklós szerint a Budapesti Békecsúcs nemcsak történelmi, hanem politikai fordulópont is. Az Alapjogokért Központ főigazgatója úgy fogalmazott: „Sajnálom, tiszás baloldal, de Orbán Viktornak megint nem igaza van, hanem igaza lesz.”

Budapest, 2025. március 28. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója beszél a Magyar Nemzeti Médiaszövetség és az Alapjogokért Központ Igazságháborúk konferenciasorozatának Szuverenitás és szabadság című rendezvényén a budapesti Lónyay-Hatvany-villában 2025. március 28-án. MTI/Máthé Zoltán
Szánthó Miklós 
Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A bejegyzés szerint a találkozó, amelyen Trump és Putyin is részt vehet, kézzelfogható közelségbe hozza a békét, és lezárhatja az orosz agresszióval indult, de brüsszeli „segítséggel” globálissá vált háborút. Szánthó Miklós hangsúlyozta: 

a magyar békepárti álláspont következetes, és most a nemzetközi közösség is elismeri annak helyességét.

A főigazgató Orbán Viktor politikáját a realista és szuverén döntéshozatal példájaként mutatta be. Szerinte a baloldali nyilvánosság évek óta hamisan állítja be Magyarország helyzetét, pedig az ország épp a józan, nemzeti érdekeket követő politika miatt vált meghatározóvá a nemzetközi térben.

Szánthó szerint a Békecsúcs annak a „konnektivitásnak” az eredménye, amelyre a magyar jobboldal épít: 

minden fontos szereplővel jó kapcsolatot ápol, és ezzel növeli az ország befolyását.

Azt írta, „a világ szeme most tényleg Magyarországon van”, és ezzel végleg megdőlt a baloldali narratíva Magyarország elszigetelődéséről.

A bejegyzésben Szánthó Miklós kitért arra is, hogy a béke gazdasági előnyöket is hozna: 

csökkenne az infláció, mérséklődnének az energiaárak, és megszűnne a rezsicsökkentés fenyegetettsége.

 Hozzátette: „A szabadság lehetőség arra, hogy a helyeset cselekedjük – Magyarország most éppen ezt teszi.”

 

