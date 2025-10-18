A Budapesti Békecsúcs igazolja Orbán Viktor politikáját

Szánthó Miklós szerint a Budapesti Békecsúcs nemcsak történelmi, hanem politikai fordulópont is. Az Alapjogokért Központ főigazgatója úgy fogalmazott: „Sajnálom, tiszás baloldal, de Orbán Viktornak megint nem igaza van, hanem igaza lesz.”

Szánthó Miklós

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A bejegyzés szerint a találkozó, amelyen Trump és Putyin is részt vehet, kézzelfogható közelségbe hozza a békét, és lezárhatja az orosz agresszióval indult, de brüsszeli „segítséggel” globálissá vált háborút. Szánthó Miklós hangsúlyozta:

a magyar békepárti álláspont következetes, és most a nemzetközi közösség is elismeri annak helyességét.

A főigazgató Orbán Viktor politikáját a realista és szuverén döntéshozatal példájaként mutatta be. Szerinte a baloldali nyilvánosság évek óta hamisan állítja be Magyarország helyzetét, pedig az ország épp a józan, nemzeti érdekeket követő politika miatt vált meghatározóvá a nemzetközi térben.

Szánthó szerint a Békecsúcs annak a „konnektivitásnak” az eredménye, amelyre a magyar jobboldal épít:

minden fontos szereplővel jó kapcsolatot ápol, és ezzel növeli az ország befolyását.

Azt írta, „a világ szeme most tényleg Magyarországon van”, és ezzel végleg megdőlt a baloldali narratíva Magyarország elszigetelődéséről.

A bejegyzésben Szánthó Miklós kitért arra is, hogy a béke gazdasági előnyöket is hozna:

csökkenne az infláció, mérséklődnének az energiaárak, és megszűnne a rezsicsökkentés fenyegetettsége.

Hozzátette: „A szabadság lehetőség arra, hogy a helyeset cselekedjük – Magyarország most éppen ezt teszi.”