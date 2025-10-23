Szánthó Miklós alaposan helyretette a balliberális Partizános Gulyás Mártont

Hírlevél

Gulyás Marxi kiszámolta, hogy „Petikéék nyerték a mozgósítási versenyt”. Aha. A legpesszimistább statisztikai becslések szerint is minimum kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint a Tisza Párt háborúpárti felvonulásán! – írta az Alapjogokért Központ vezetője.
Ha jól értem, Gulyás Marxi kiszámolta, hogy „Petikéék nyerték a mozgósítási versenyt”. Aha. A legpesszimistább statisztikai becslések szerint is minimum kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint a Tisza Párt háborúpárti felvonulásán!

– írta Szánthó Miklós a közösségi oldalán közzétett videóhoz utalva a balliberális Partizános Gulyás Márton állítására. Az Alapjogokért Központ vezetője hozzátette:

De a képek beszédesebbek.🤥Marxi, nem szép dolog füllenteni. Pláne hazudni!

A Békemenet világosan megmutatta, hogy a többség a patrióta oldalon van

 

 

