Szánthó Miklós alaposan helyretette a balliberális Partizános Gulyás Mártont

Gulyás Marxi kiszámolta, hogy „Petikéék nyerték a mozgósítási versenyt". Aha. A legpesszimistább statisztikai becslések szerint is minimum kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint a Tisza Párt háborúpárti felvonulásán! – írta az Alapjogokért Központ vezetője.

Ha jól értem, Gulyás Marxi kiszámolta, hogy „Petikéék nyerték a mozgósítási versenyt”. Aha. A legpesszimistább statisztikai becslések szerint is minimum kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint a Tisza Párt háborúpárti felvonulásán! – írta Szánthó Miklós a közösségi oldalán közzétett videóhoz utalva a balliberális Partizános Gulyás Márton állítására. Az Alapjogokért Központ vezetője hozzátette: De a képek beszédesebbek.🤥Marxi, nem szép dolog füllenteni. Pláne hazudni!

