Rendkívüli

Kaszás Nikolett barátja elárulta, hogy miért végezhetett magával a fiatal nő

Szánthó Miklós

Pedofilmosdatás – a Népszava főszerkesztő-helyettese alaposan elásta magát

Az Alapjogokért Központ főigazgatója, osztotta meg azt a felvételt, amelyben a Népszava főszerkesztő-helyettese a pedofilokat mentegeti. Szánthó Miklós a közösségi oldalán röviden ennyit fűzött hozzá: „Na, helyben vagyunk.”
Szánthó MiklósbetegségPuzsér RóbertballiberálisokNépszava Onlinebűncselekménypedofíliafőszerkesztő-helyettesJámbor AndrásMagyar Nemzet

A Magyar Nemzet beszámolója szerint az ATV műsorának néhány másodperces videójában a főszerkesztő-helyettes úgy fogalmaz: 

Szánthó Miklós
Szánthó Miklós szerint a Népszava főszkerkesztő-helyettese vállalhatatlan kijelentéseket tett a pedofíliával kapcsolatban.
Forrás: ATV

Egy probléma, tehát a pedofília az nem feltétlenül az egyén döntésétől függő bűncselekmény, hanem könnyen lehet, hogy betegség.” 

Szánthó Miklós erre reagálva azt írta: „Na, helyben vagyunk.”

Lázár János: Életfogytiglan vagy kémiai kasztrálás a pedofiloknak?

Felháborító, de nem egyedi eset

A nyilatkozat nagy felháborodást okozott, mivel relativizálja a pedofíliát, amelyet a magyar társadalom egyik legsúlyosabb bűncselekményként tart számon. Ugyanakkor nem ez az első alkalom, hogy balliberális közéleti szereplők bizonyos pedofíliával kapcsolatos kijelentései, vagy pedofillal való szakmai-baráti kapcsolata megbotránkozást vált ki a közéletből. Nehezen lehet elfelejteni Puzsér Róbert napvilágra került beszélgetését, ahol a pedofíliára való hajlamot önmagában nem tartja bűnnek, sőt, mit több, amellett érvel, hogy a pedofilok is alapíthassanak pártot. Pláne kiverte a biztosítékot, mikor két-három éves gyerekekről készült pornográf képeket találtak Jámbor András munkatársának lakásán. Magyar Péter nem kommentálta a Tisza Párt szekerét toló közéleti szereplő kijelentéseit vagy kapcsolatait egyik esetben sem.

