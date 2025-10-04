Pedofilmosdatás – a Népszava főszerkesztő-helyettese alaposan elásta magát

Felháborító, de nem egyedi eset

A nyilatkozat nagy felháborodást okozott, mivel relativizálja a pedofíliát, amelyet a magyar társadalom egyik legsúlyosabb bűncselekményként tart számon. Ugyanakkor nem ez az első alkalom, hogy balliberális közéleti szereplők bizonyos pedofíliával kapcsolatos kijelentései, vagy pedofillal való szakmai-baráti kapcsolata megbotránkozást vált ki a közéletből. Nehezen lehet elfelejteni Puzsér Róbert napvilágra került beszélgetését, ahol a pedofíliára való hajlamot önmagában nem tartja bűnnek, sőt, mit több, amellett érvel, hogy a pedofilok is alapíthassanak pártot. Pláne kiverte a biztosítékot, mikor két-három éves gyerekekről készült pornográf képeket találtak Jámbor András munkatársának lakásán. Magyar Péter nem kommentálta a Tisza Párt szekerét toló közéleti szereplő kijelentéseit vagy kapcsolatait egyik esetben sem.