Rendkívüli

Megvan az újabb magyar Nobel-díjas

Szánthó Miklós

Magyar Péter megsarcolta a magyar családokat, pedig még kormányon sincs

„A brüsszeli rém-team az, amely tavaly nyár óta Magyarországot csak a mai napig összeszámítva 273 milliárd forintra bünteti, mert védjük a határainkat. Ez azt jelenti, hogy minden egyes magyar család zsebéből 104 ezer forintot vettek ki eddig” – jelentette ki Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója .
Szánthó Miklós élesen bírálta a Tisza Pártot és vezetőjét az Alapjogokért Központ új kampányának rendezvényén. A kampány címe – „Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk – magáért beszél. Mint mondta, annak ellenére is sikerült megsarcolniuk a magyar családokat, hogy nincsenek kormányon. Hozzátette: az Európai Parlamentben megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását, elutasították a határvédelemhez szükséges pluszforrásokat, és szakértőjük még a déli határkerítést is „felesleges presztízsberuházásnak” nevezte. A sarcról kijelentette:

Szánthó Miklós
Szánthó Miklós és Apáti Bence a „Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk” című kampányának rendezvényén 
Fotó: Alapjogokért Központ

A Tisza-adó fényében egyféle megerősítő szándéknyilatkozatnak is tekinthető.”

Fotókiállítás az EB budapesti irodája előtt

A kampány részeként az Alapjogokért Központ köztéri fotókiállítást szervezett Ursula von der Leyen „helytartótanácsa” előtt. A kiállítás képei bemutatják a migráció elmúlt tíz évének valóságát: a röszkei és keleti pályaudvari jeleneteket, valamint a mai nyugat-európai következményeket, mint az erőszak, a bűnözés és a no-go zónák. 

Ez egy tudatos brüsszeli terv része” 

– figyelmeztetett a főigazgató.

„Magyarország nem akar Párizs vagy Pisa sorsára jutni”

Apáti Bence, a kampány véleményvezére példákkal illusztrálta, milyen súlyos következményei vannak a tömeges bevándorlásnak. Elmondta, hogy Párizsban és Pisában már nappal is veszélyben érzik magukat az emberek, este pedig életveszélyes kimenni az utcára. Hangsúlyozta: Magyarország ma biztonságos, és ezt a helyzetet meg kell őrizni. Beszéde végén egy üres perselyt mutatott fel, jelezve: Brüsszel eddig egyetlen forinttal sem járult hozzá a magyar határvédelem költségeihez.

Szánthó Miklós a migrációról: Nyugat-Európának vége van

 

 

