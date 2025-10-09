Magyar Péter megsarcolta a magyar családokat, pedig még kormányon sincs

Szánthó Miklós élesen bírálta a Tisza Pártot és vezetőjét az Alapjogokért Központ új kampányának rendezvényén. A kampány címe – „Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk” – magáért beszél. Mint mondta, annak ellenére is sikerült megsarcolniuk a magyar családokat, hogy nincsenek kormányon. Hozzátette: az Európai Parlamentben megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását, elutasították a határvédelemhez szükséges pluszforrásokat, és szakértőjük még a déli határkerítést is „felesleges presztízsberuházásnak” nevezte. A sarcról kijelentette:

Szánthó Miklós és Apáti Bence a „Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk” című kampányának rendezvényén

Fotó: Alapjogokért Központ

A Tisza-adó fényében egyféle megerősítő szándéknyilatkozatnak is tekinthető.”

Fotókiállítás az EB budapesti irodája előtt

A kampány részeként az Alapjogokért Központ köztéri fotókiállítást szervezett Ursula von der Leyen „helytartótanácsa” előtt. A kiállítás képei bemutatják a migráció elmúlt tíz évének valóságát: a röszkei és keleti pályaudvari jeleneteket, valamint a mai nyugat-európai következményeket, mint az erőszak, a bűnözés és a no-go zónák.

Ez egy tudatos brüsszeli terv része”

– figyelmeztetett a főigazgató.

„Magyarország nem akar Párizs vagy Pisa sorsára jutni”

Apáti Bence, a kampány véleményvezére példákkal illusztrálta, milyen súlyos következményei vannak a tömeges bevándorlásnak. Elmondta, hogy Párizsban és Pisában már nappal is veszélyben érzik magukat az emberek, este pedig életveszélyes kimenni az utcára. Hangsúlyozta: Magyarország ma biztonságos, és ezt a helyzetet meg kell őrizni. Beszéde végén egy üres perselyt mutatott fel, jelezve: Brüsszel eddig egyetlen forinttal sem járult hozzá a magyar határvédelem költségeihez.