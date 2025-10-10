Árad az adat... Ukrajnába – Szentkirályi alaposan kiosztotta a Tisza Pártot

Ilyen pártra nem lehet országot bízni

A politikus utalt arra is, hogy a Tisza Párt jelenlegi működése komoly nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel:

Én biztos, hogy nem lennék nyugodt a Tisza-párti szimpatizánsok helyében. Mit gondoljunk már egy olyan pártról, ami másodjára sem képes betartani egy adatbiztonsági alapelvet?”