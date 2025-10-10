Hírlevél

Rendkívüli

Donald Trump reagált Putyin állítására

Szentkirályi Alexandra

Árad az adat... Ukrajnába – Szentkirályi alaposan kiosztotta a Tisza Pártot

A budapesti Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt újabb adatbotránya „baromi nagy blama” és komoly bizalomvesztést jelent. Szentkirályi Alexandra emlékeztetett, hogy már volt egy adatszivárgása a pártnak, most viszont több mint 18 ezer ember adatai kerültek ki.
Szentkirályi Alexandra kifejtette, hogy ez már a második alkalom, hogy a párt alkalmazása adatokat szivárogtatott, ezúttal ráadásul több mint 18 ezer magyar ember személyes információi kerültek ki – és a szövevényes ügyben egy ukrán adminisztrátor is feltűnt.

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra szerint ez a mostani adatszivárgás súlyosabb, mint az első volt.
Ilyen pártra nem lehet országot bízni

A politikus utalt arra is, hogy a Tisza Párt jelenlegi működése komoly nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel:

Én biztos, hogy nem lennék nyugodt a Tisza-párti szimpatizánsok helyében. Mit gondoljunk már egy olyan pártról, ami másodjára sem képes betartani egy adatbiztonsági alapelvet?”

