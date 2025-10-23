Szentkirályi Alexandra: Az 1956-os hősök bátorsága ma is példát ad

Ma is nehéz felfogni, hogy 1956-ban tizenévesek álltak ki fegyverrel a szabadságért – írta Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője legújabb Facebook-bejegyzésében. A politikus szerint azok a fiatalok nem keresték a veszélyt, de ha már a történelem színpadára kerültek, tenniük kellett valamit.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a brüsszeliták szorulnak ki a ékefolyamatokból.

Fotó: Vanik Zoltan

Szentkirályi Alexandra bejegyzése szerint ma azokra emlékezünk, akik bár nem születtek hősöknek, mégis azzá váltak.

1956. október 23. örökre beleégett a világ emlékezetébe: a nap, amikor a bátorság legyőzte a félelmet és a szabadság szeretete eggyé kovácsolta a nemzetet

– fogalmazott.

A politikus felidézte Dr. Kelecsényi Erzsébet szabadságharcos szavait is, amelyek a Terror Háza Múzeum archívumából származnak. „Csak azon múlott, hogy ha az ember a Corvin-közben lakott, akkor ott töltögette a puskát. (…) Abban az időben a magyar nép a legjobb arcát mutatta. Szerettük egymást, egységesek voltunk” – idézte.

„Mi, mai anyák, csak remélhetjük, hogy gyermekeinknek már soha nem kell ilyen döntéseket hozniuk, de a békét is ugyanilyen hittel és elszántsággal fogják védelmezni, ahogy ’56 hősei néztek szembe a szovjet diktatúrával” – zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.



