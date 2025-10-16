Szentkirályi Alexandra: 7 betű - 7,5 millió forint, ennyibe került a városházi „humor”

Újabb botrányos költekezésre hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, aki szerint a Városháza parkoló felszámolása és az ott kialakított „pop-up park” újabb fejezete Karácsony Gergely városvezetésének pazarló gyakorlatának.

Kínos jelenetek közepette adták át a Városháza parkoló helyén kialakított ideiglenes „pop-up parkot”, ahol egyetlen díszletelem 7,6 millió forintba került - hívja fel a figyelmet a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra. Fotó: Facebook

Szentkirályi Alexandra: elmaradt ígéretek és mutyi mutyi hátán a fővárosban

7 betű - 7,5 misi, maradhat? Persze! Mondta Karácsony Brand cége a díszletre, amikor a Városháza parkolót sebtiben felszámolták, és egy murvás ‘pop-up parkot’ adtak át. Ezen az ‘átadón’ egészen kínos jelenetek kíséretében egy nagy PARKOLÓ feliratból ledöntötték az ‘OLÓ’-t, és így PARK lett (értitek… vicces!)”

- írta Szentkirályi Alexandra a posztjában, majd hozzátette, hogy ennek a látványos, de szerinte értelmetlen „humoros jelenetnek” a díszlete 7,6 millió forintba került, vagyis betűnként több mint egymillió forintba. A költségeket a Budapest Brand Nonprofit Zrt. számlázta ki.

Szentkirályi Alexandra emlékeztetett: 2019-ben Karácsony Gergely még „a város új főterét” ígérte a Városháza parkoló helyére, egy valódi köztéri agórát. A megvalósítás helyett azonban pánikszerű döntés született:

Ezután pánikolni kezdtek, egyik napról a másikra kizavarták a dolgozók autóit, majd odavágtak egy vagyonért egy ‘pop-up parkot’, ami azóta is ott ‘pop-up’-ol.”

A frakcióvezető szerint az ügy jól mutatja, hogyan működik a főváros korrupciós hálózata: nagy szavak, látványosnak szánt gesztusok, közben viszont milliárdos közpénz-felhasználás, elmaradt ígéretek és „mutyi mutyi hátán”.

Most a Budapest Brand-botrány bemutatta a fővárosi korrupciós háló egészen pitiáner és szánalmas működését. Ezt a hálót maradéktalanul fel kell számolnunk, és fel is fogjuk!”

- zárta bejegyzését Szentkirályi.