Az időseknek is valódi segítséget kínál ez a javaslat mindenszentekkor

„Kezdeményezzük a Közgyűlésben, hogy Mindenszentek és Halottak napja idején a temetőket érintő járatok sűrűbben közlekedjenek, és legkésőbb 2026-tól minden nagyobb temetőben legyen belső körjárat, hogy az idősebbek és nehezebben mozgó emberek is könnyebben eljuthassanak szeretteik sírjához” – írta Szentkirályi Alexandra legújabb Facebook-bejegyzésében.

Szentkirályi Alexandra

Fotó: Purger Tamás/MTI

A Fidesz budapesti frakcióvezetője szerint ezekben a napokban különösen fontos a közösségi közlekedés támogatása, mert a temetők környékén megnő a forgalom, és sokan gyalog vagy busszal indulnak útnak.

„Nem különleges bánásmódot kérünk, csak odafigyelést”

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hogy javaslata nem különleges bánásmódot, hanem ésszerű szervezést igényel.

Nem különleges bánásmódot kérünk, csak józan szervezést és egy kis odafigyelést ebben a pár napban, amikor mindannyian ugyanazt tesszük: emlékezünk

– fogalmazott.

A politikus szerint Budapest akkor működik jól, ha nem feledkezik meg azokról sem, akik gyalog, bottal vagy busszal mennek ki a temetőbe.

„Legyen ez az időszak nemcsak az emlékezésé, hanem az egymásra figyelésé is” – tette hozzá Szentkirályi Alexandra.