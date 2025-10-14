Szentkirályi Alexandra részvételre hív mindenkit a nemzeti oldalról az október 23-i Békemenetre

Szentkirályi Alexandra Facebook-bejegyzésben szólította meg a támogatókat és a bizonytalanokat az 1956-os forradalom évfordulóján tartandó Békemenet kapcsán.

Fotó: Levente Görgényi

Szentkirályi Alexandra: Az október 23-ai Békemenet a magyar szuverenitás és a béke melletti kiállást demonstrálja

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője úgy fogalmazott:

Soha nem volt még ekkora a tét, október 23-án rád is szükség van: legyünk ott mindannyian a békemeneten!”

A politikus szerint világos a brüsszeli forgatókönyv, amellyel szemben most erőt kell mutatnia a nemzeti oldalnak:

Eljött az idő, hogy erőt mutasson a nemzeti oldal, hiszen Brüsszel terve világos: háború és minden pénz Ukrajnának, ehhez pedig bábkormányra van szükségük Magyarországon. Mi ezt nem fogjuk hagyni.”

Szentkirályi hangsúlyozta, hogy a békemenet nem pusztán politikai rendezvény, hanem közös kiállás a magyar szuverenitásért és a békéért: