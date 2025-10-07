Szentkirályi Alexandra: Brüsszel bábjai most éppen Magyar Pétert védik

Újabb brüsszeli kettős mérce. Így foglalta össze Szentkirályi Alexandra azt, hogy Daniel Freund, az Európai Parlament zöldpárti politikusa most Magyar Péter mentelmi jogának megvédéséért kampányol.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében kemény hangon bírálta azt, hogy Daniel Freund, az Európai Parlament zöldpárti politikusa most Magyar Péter mentelmi jogának megvédéséért kampányol

Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter mentelmi ügye jól megmutatja, milyen erős Brüsszel befolyása a magyar ellenzéki pártok fölött

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében kemény hangon bírálta a német EP-képviselőt, aki régóta hírhedt a Magyarország-ellenes megnyilvánulásairól.

Az Unió zöldpárti ‘hőse’, aki minden héten új frontot nyit Magyarország ellen, most éppen Magyar Péter mentelmi jogáért száll síkra. Hiába, ha valakit Brüsszelben szeretnek, az szent és sérthetetlen. Nevetséges, hogy miközben a magyar hatóságok a jogszabályok szerint folytatnák le az eljárást Magyar Péter telefonlopásának ügyében, Freund szerint szegény Pétert csak bántani akarja a csúnya, gonosz hatalom”

– írta Szentkirályi.

A fideszes politikus szerint Daniel Freund viselkedése tipikus példája annak, hogyan próbálják a brüsszeli elit szereplői politikai eszközként használni Magyarországot. Mint fogalmazott:

Lefordítom brüsszeliről magyarra: ha Magyarországról van szó, Freund azonnal fáklyát gyújt,

ha Magyar Péter kerül bajba, hirtelen minden jogszabály ‘aggasztó’. Ilyen egy báb.”

Szentkirályi szerint a Tisza Párt vezetője és a brüsszeli zöldpárti képviselő közös érdek mentén dolgoznak. Mindketten Magyarország szuverenitását gyengítenék, és olyan politikai irányváltást akarnak kikényszeríteni, amely Brüsszelnek kedvez.

Wow! Daniel Freund igazán megdolgozik a fizetéséért! A zöldpárti EP-képviselő és kijelölt magyargyűlölő kiáll Magyar Péter mentelmi joga mellett! Azt mondják, nyerő stratégia brüsszeli képviselőkkel bevédetni a mentelmi jogod, ha bizonyítani akarod, hogy nem is Brüsszel mentelmi joggal fogott bábja vagy”

– fogalmazott ironikusan a Fidesz politikusa, aki szerint Daniel Freund régóta azon dolgozik, hogy elvonják a Magyarországnak járó uniós forrásokat, és megszüntessék hazánk szavazati jogát az uniós döntéshozatalban. Ezért különösen aggasztónak tartja, hogy most ugyanaz a politikus állt ki Magyar Péter mellett, aki évek óta Magyarország gazdasági és politikai ellehetetlenítésén dolgozik.

Daniel Freund is csak egy azok közül, akik brüsszeli bábkormányt akarnak a magyarok nyakába ültetni. Kiszolgálnak mindenkit, aki ezért a célért áskálódik. Ilyen Magyar Péter, ilyen Dobrev Klára, ilyen volt Márki-Zay Péter is… hosszú a sor, közös bennük, hogy mind csak egy külföldről irányított epizódszereplő a magyar politikában (meg egy rossz emlék)”

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, majd hozzátette, nem véletlen, hogy a Tisza Párt és a brüsszeli zöldpárti körök között egyre több az átfedés. Mint írta:

Daniel Freund az, aki hosszú évek óta lobbizik a magyarok pénze ellen. Minden forrásunk megvonását, szavazati jogunk felfüggesztését követeli. Ő Magyar Péterék szövetségese. Ez az ember egyetért a Tisza politikájával.”

A fideszes politikus szerint a brüsszeli támogatottság nem meglepő, hiszen a Tisza Párt képviselői többször is örömüket fejezték ki a Magyarországot sújtó uniós szankciók miatt.

Nem csoda, mióta láttuk Kollár Kingát fülig érő szájjal mosolyogni a magyar pénzekkel való brüsszeli zsaroláson, nincsenek kételyeink”

– tette hozzá Szentkirályi Alexandra, aki ezután a bejegyzését azzal zárta, hogy Magyarország függetlensége és önrendelkezése továbbra is biztos kezekben van: