Nem adunk pénzt fegyverekre, megvédjük Magyarország szuverenitását

Egy hét múlva kerül sor Budapesten a Békemenetre, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője mindenkire számít, akinek fontos, hogy Magyarországot ne rántsák bele a háborúba. Szentkirályi Alexandra szerint eljött az idő, hogy a békeszerető magyar emberek megmutassák, elutasítják Brüsszel háborús terveit.

Szentkirályi Alexandra mindenkit vár a Békemenetre, akiknek fontos, hogy Magyarországot ne kényszerítsék bele a háborúba

Fotó: @Vanik Zoltan

Az október 23-ai nemzeti ünnepen tisztelegni kell '56 hőseinek emléke előtt, és nemet kell mondani Brüsszelnek. A Békemenet résztvevői az Elvis Presley téren gyülekeznek, a menet útvonala:

Margit híd → Nyugati tér → Alkotmány utca és a Kossuth tér

Orbán Viktor szerint még sohasem volt ilyen aktuális a Békemenet névválasztása. „Békemenet és EU-csúcs egy napon. Sűrű, de nem lehetetlen” – közölte a miniszterelnök Facebook-videójában. Orbán Viktor a Békemenet után azonnal indul Brüsszelbe, ahová előre, írásban is megküldi a magyar álláspontot. A részletekért kattintson az Origóra!