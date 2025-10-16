Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli:

Putyin és Trump a béke fővárosában, Budapesten találkoznak!

Olvasta?

Az összes idei koncertet lemondta a népszerű magyar banda, megdöbbentő az ok

Szentkirályi Alexandra

Nem adunk pénzt fegyverekre, megvédjük Magyarország szuverenitását

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brüsszel terve világos: háború és minden pénz Ukrajnának. Nekik bábkormány kell Magyarországon, de mi ezt nem engedjük! Szentkirályi Alexandra: mondjunk NEM-et Brüsszel háborús terveire!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi AlexandraFideszbékeszeretőOktóber 23BékemenetrőlgyülekezőBudapestOrbán ViktorEU-csúcsútvonal

Egy hét múlva kerül sor Budapesten a Békemenetre, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője mindenkire számít, akinek fontos, hogy Magyarországot ne rántsák bele a háborúba. Szentkirályi Alexandra szerint eljött az idő, hogy a békeszerető magyar emberek megmutassák, elutasítják Brüsszel háborús terveit.

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra mindenkit vár a Békemenetre, akiknek fontos, hogy Magyarországot ne kényszerítsék bele a háborúba
Fotó: @Vanik Zoltan

Szentkirályi Alexandra mindenkit meghívott a Békemenetre

Az október 23-ai nemzeti ünnepen tisztelegni kell '56 hőseinek emléke előtt, és nemet kell mondani Brüsszelnek. A Békemenet résztvevői az Elvis Presley téren gyülekeznek, a menet útvonala: 

Margit híd → Nyugati tér → Alkotmány utca és a Kossuth tér 

Orbán Viktor szerint még sohasem volt ilyen aktuális a Békemenet névválasztása. „Békemenet és EU-csúcs egy napon. Sűrű, de nem lehetetlen” – közölte a miniszterelnök Facebook-videójában. Orbán Viktor a Békemenet után azonnal indul Brüsszelbe, ahová előre, írásban is megküldi a magyar álláspontot. A részletekért kattintson az Origóra!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!