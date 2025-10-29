Szentkirályi Alexandra valamiben mégis egyetért Karácsony Gergellyel

Hírlevél

25 perce
Olvasási idő: 4 perc
„Na ebben egyetértünk a főpolgármesterrel!” – jelentette ki Szentkirályi Alexandra, miután Karácsony Gergely maga nevezte „rohadt cikinek”, hogy a városvezetés folyamatosan a főváros pénzügyi helyzetére panaszkodik. A Budapest Brand eközben „haveri alapon” havi 250 ezer forintért bérelt parkolóhelyet a Kempinski Hotelnél. Szentkirályi Alexandra szerint ez csak a jéghegy csúcsa.
Budapest BrandSzentkirályi AlexandraKarácsony Gergely

„Na ebben egyetértünk a főpolgármesterrel!” – írta Facebook-videójához Szentkirályi Alexandra. 

Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/ Bach Máté)
Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/ Bach Máté)

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a felvételen arról beszél, hogy osztja Karácsony Gergely véleményét, aki szerint „rohadt ciki” állandóan a főváros pénzügyi helyzete miatt panaszkodni és mutogatni, közben pedig a fővárosi cégvezető „haveroknak” havi 250 ezerért parkolót bérelni a Kempinski Hotelben a budapestiek pénzéből.

A frakcióvezető szerint ez a Budapest Brand-botrányban napvilágot látott egyik legpolgárpukkasztóbb tény. De a Brand csak a fővárosi korrupciós háló jéghegyének csúcsa.

„A Budapest Brand egy kicsi cég, milyen mutyik történhettek a százszor ekkora BKV-nál vagy Közműveknél! Kiderítjük, Karácsonyék sarokba szorultak, nem merik továb halogatni javaslatunkat. Minden fővárosi céget átvilágítunk, aztán kiderül hová is folyt el a budapestiek pénze” – húzta alá Szentkirályi Alexandra. 

Mint korábban beszámoltunk róla: a Budapest Brand pénzszivattyúja éveken át szívta a budapestiek pénzét. A vizsgálóbizottság megállapításai a Budapest Brand ügyében túlárazott szerződésekről, titkolt prémiumokról, luxuskiadásokról és baloldali érdekkörökhöz kötődő megbízásokról szólnak – mindezt Karácsony Gergely főpolgármesteri ciklusában.

 

