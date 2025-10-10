„Eltelt hat év, és semmi” – Szentkirályi keményen odaszúrt Karácsony Gergelynek

Szentkirályi emlékeztetett: Karácsony Gergely 2019-ben még bérlakásprogramot, kollégiumfejlesztést és lakhatási megoldásokat ígért, de azóta hat év telt el, és ebből semmi nem valósult meg.

Szentkirályi Alexandra (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség)

Eltelt hat év, a főpolgármester megalkotott hat költségvetést, elköltött több mint 3000 milliárd forintot, de tulajdonképpen semmit nem tett

– fogalmazott a politikus a bejegyzésben.

Szentkirályi szerint a kormány megelégelte a tétlenséget, és maga fogott hozzá a budapesti lakhatási válság kezeléséhez.

„Airbnb-moratórium, FIX 3, Diákváros, kollégiumok építése és felújítása, lakhatási támogatások – mindent megteszünk, hogy aki Budapesten szeretne élni, annak ne legyen anyagi akadálya” – sorolta a bejegyzésben.

A bejegyzés szerint Karácsony Gergely „megijedt” a kormány lépéseitől, mivel maga is tudja, hogy a budapestiek elégedetlenek a városvezetés lakhatási teljesítményével.

Ez abból is látszik, hogy nemrég 12, amúgy is kiadott lakás bérbeadásával dicsekedett egy majd kétmilliós városban

– hangsúlyozta Szentkirályi.