Karácsony Gergely

„Eltelt hat év, és semmi" – Szentkirályi keményen odaszúrt Karácsony Gergelynek

Szentkirályi Alexandra újabb videós bejegyzésében bírálta Karácsony Gergely főpolgármester elmúlt hat évét, amelyben szerinte semmit nem valósított meg a 2019-ben megígért lakhatási és kollégiumfejlesztési programokból. A budapesti Fidesz-frakció vezetője szerint miközben a főváros több mint 3000 milliárd forintot költött el, a lakhatási helyzet érdemben nem javult, ezért a kormány maga lépett közbe a budapestiek érdekében.
Szentkirályi emlékeztetett: Karácsony Gergely 2019-ben még bérlakásprogramot, kollégiumfejlesztést és lakhatási megoldásokat ígért, de azóta hat év telt el, és ebből semmi nem valósult meg.

Budapest, 2025. szeptember 3. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője az Egészséges utcák programról tartott sajtótájékoztatón a XVI. kerület Jókai Mór utcai kertvárosi szakrendelőjénél 2025. szeptember 3-án. A programnak köszönhetően 1,88 milliárd forintból fejlesztik a kerület gyalogos- és kerékpáros közlekedését, csillapítják a gépjárműforgalmat és akadálymentesítik a közterületeket. MTI/Purger Tamás
Szentkirályi Alexandra (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség)

Eltelt hat év, a főpolgármester megalkotott hat költségvetést, elköltött több mint 3000 milliárd forintot, de tulajdonképpen semmit nem tett

 – fogalmazott a politikus a bejegyzésben.

Szentkirályi szerint a kormány megelégelte a tétlenséget, és maga fogott hozzá a budapesti lakhatási válság kezeléséhez.
„Airbnb-moratórium, FIX 3, Diákváros, kollégiumok építése és felújítása, lakhatási támogatások – mindent megteszünk, hogy aki Budapesten szeretne élni, annak ne legyen anyagi akadálya” – sorolta a bejegyzésben.

A bejegyzés szerint Karácsony Gergely „megijedt” a kormány lépéseitől, mivel maga is tudja, hogy a budapestiek elégedetlenek a városvezetés lakhatási teljesítményével.

Ez abból is látszik, hogy nemrég 12, amúgy is kiadott lakás bérbeadásával dicsekedett egy majd kétmilliós városban

 – hangsúlyozta Szentkirályi.

