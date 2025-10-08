Szentkirályi Alexandra nem kíméli az álhírterjesztőket – kövesse velünk élőben

A Harcosok órája szerdai vendége Szentkirályi Alexandra, aki többek között a Tisza applikációról, az ahhoz kapcsolódó adatszivárgásról és az Otthon Start programról is beszélgetett Németh Balázs műsorvezetővel.
Elsőként a Tisza alkalmazás került szóba, mostanra már kiderült, hogy valós adatok szivárogtak ki. Szentkirályi ezzel kapcsolatban elmondta:
Az életünk jelentős része a mobiltelefonunkon van. Az az érzés, hogy az ukránok a tiszás mobiltelefonokban vannak – és ez már nem az első adatszivárgás a Tiszánál – tehát
bármilyen adat onnan kikerülhet, ez nagyon rossz érzés lehet az embereknek és arra sem sikerült választ találnia Magyar Péternek, hogy mit keres ott egy ukrán admin.
Magyar Péter már a saját hazugságaiba keveredik bele, nagyon nehéz konzisztensnek maradnia, mert
nem emlékszik, hogy mit hazudott legutóbb
– jelezte.
Azok az emberek, akik még bíznak Magyar Péterben, azok egy ilyen palit hogy vehetnek komolyan? Bejelentenek egy ilyen fejlesztést és
annyit nem tudnak megakadályozni, hogy a felhasználó adatok ne szivárogjanak ki
– tette hozzá Szentkirályi.
Embereket vertek félholtra a magyar utcákon és az egyik feltételezett bűnös megúszhatja az eljárást a mentelmi joga miatt.
Magyar Péter szavazatán is múlt, hogy Ilaria Salisnak nem kell börtönbe mennie, mivel az Európai Parlament úgy döntött, hogy nem adják ki Salis mentelmi jogát.
Magyar Péter a magyar emberek mellé állhatott volna, hogy kiadják Salis mentelmi jogát, de ő nem volt ott a szavazáson
– hangsúlyozta.
Magyar Péter mentelmi jogának ügyéről szólva Szentkirályi hangsúlyozta:
Egy nyilvánvaló bűncselekmény ügyében nem adták ki Magyar mentelmi jogát, de azt lehet tudni, hogy van egy deal, aminek következtében megvédik Magyart Manfred Weberék.
Csak egy kis szuverenitásról kell lemondani – emlékeztetett Szentkirályi Magyar korábbi szavaira
Aranyosi vállalhatatlan viselkedése is arra mutat, hogy Magyar Péter az agresszív magatartásával mutat rossz irányt az embereknek.
Magyar Péter hozta be az erőszakos közbeszédet, megnyilvánulásokat a közéletbe
– közölte Szentkirályi az Aranyosi-üggyel kapcsolatban.
Aranyosi Péter agresszív fellépéséről Szentkirályi azt mondta, maga a jelenség is ijesztő, hiszen nem ő az első, aki újságírót verbális, vagy fizikai erőszakkal zaklatott.
„Amilyen erővel megfogta az újságírót és lökdöste, az komolyabb sérülést is okozhatott volna” – hangsúlyozta.
A háromgyermekes édesanyák szja-mentességéről azt mondta, ez nemzeti kérdés, nem politikai szándék áll mögötte.
Nincs különbség családok között, politikai szempontból, ahogyan Szentkirályi fogalmazott:
„A tiszás anyáknak is legyen három gyermeke, mert ők is magyar gyermekek, magyar családok”.
Azt is hozzátette:
„Akkor maradunk meg a Kárpát-medencében, ha segítjük a családokat”
– hangsúlyozta.
A balliberális politikusok hozzáállásáról elmondta:
„Nem tudnak nemzetben gondolkodni, ők csak politikában gondolkodnak.”
Cikkünk folyamatosan frissül!