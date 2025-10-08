Szentkirályi Alexandra nem kíméli az álhírterjesztőket – kövesse velünk élőben

A Harcosok órája szerdai vendége Szentkirályi Alexandra, aki többek között a Tisza applikációról, az ahhoz kapcsolódó adatszivárgásról és az Otthon Start programról is beszélgetett Németh Balázs műsorvezetővel.

Elsőként a Tisza alkalmazás került szóba, mostanra már kiderült, hogy valós adatok szivárogtak ki. Szentkirályi ezzel kapcsolatban elmondta:

Az életünk jelentős része a mobiltelefonunkon van. Az az érzés, hogy az ukránok a tiszás mobiltelefonokban vannak – és ez már nem az első adatszivárgás a Tiszánál – tehát

bármilyen adat onnan kikerülhet, ez nagyon rossz érzés lehet az embereknek és arra sem sikerült választ találnia Magyar Péternek, hogy mit keres ott egy ukrán admin.

Hazugságot hazugság követ Magyar Péternél

Magyar Péter már a saját hazugságaiba keveredik bele, nagyon nehéz konzisztensnek maradnia, mert

nem emlékszik, hogy mit hazudott legutóbb

– jelezte.

Azok az emberek, akik még bíznak Magyar Péterben, azok egy ilyen palit hogy vehetnek komolyan? Bejelentenek egy ilyen fejlesztést és

annyit nem tudnak megakadályozni, hogy a felhasználó adatok ne szivárogjanak ki

– tette hozzá Szentkirályi.

A mentelmi jog egy üzlet az Európai Parlamentben

Embereket vertek félholtra a magyar utcákon és az egyik feltételezett bűnös megúszhatja az eljárást a mentelmi joga miatt.

Magyar Péter szavazatán is múlt, hogy Ilaria Salisnak nem kell börtönbe mennie, mivel az Európai Parlament úgy döntött, hogy nem adják ki Salis mentelmi jogát.

Magyar Péter a magyar emberek mellé állhatott volna, hogy kiadják Salis mentelmi jogát, de ő nem volt ott a szavazáson

– hangsúlyozta.

Magyar Péter mentelmi jogának ügyéről szólva Szentkirályi hangsúlyozta:

Egy nyilvánvaló bűncselekmény ügyében nem adták ki Magyar mentelmi jogát, de azt lehet tudni, hogy van egy deal, aminek következtében megvédik Magyart Manfred Weberék.

Csak egy kis szuverenitásról kell lemondani – emlékeztetett Szentkirályi Magyar korábbi szavaira

Magyar Péter színrelépése agressziót hozott a közéletbe

Aranyosi vállalhatatlan viselkedése is arra mutat, hogy Magyar Péter az agresszív magatartásával mutat rossz irányt az embereknek.

Magyar Péter hozta be az erőszakos közbeszédet, megnyilvánulásokat a közéletbe

– közölte Szentkirályi az Aranyosi-üggyel kapcsolatban.