Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely vagy bolond vagy megfizetik

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője élesen bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert, amiért az az ukrán EU-tagságot „elsőrangú nemzeti érdeknek” nevezte. Szentkirályi Alexandra emlékeztetett arra, hogy több mint kétmillió magyar ember a Voks 2025 szavazáson világosan jelezte, nem kér az ukrán csatlakozásból és az azzal járó negatív gazdasági és biztonsági következményekből.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy Karácsony Gergely újabb interjúban állt ki Ukrajna EU-tagsága mellett.
 

Szentkirályi Alexandra szerint felháborító, hogy Karácsony Gergely Ukrajna uniós tagsága mellett lobbizik.
Szentkirályi Alexandra: Az a politikus, aki az ukrán tagság mellett lobbizik, vagy bolond, vagy megfizetik érte. A főpolgármester vajon melyik? Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Szentkirályi Alexandra szerint felháborító, hogy Karácsony Gergely Ukrajna uniós tagsága mellett lobbizik

Karácsony Gergely ma egy interjúban azt mondta: Ukrajna uniós csatlakozása elsőrangú nemzeti érdek. Valakié lehet, de a magyaroké biztosan nem”

- idézte a főpolgármestert a fideszes politikus.

Szentkirályi Alexandra emlékeztetett, hogy a Voks 2025 szavazáson 2 168 431 magyar ember egyértelműen kifejezte: nem támogatja Ukrajna csatlakozását.

  • Nem kérünk a háborúból. 
  • Nem kérünk a génmódosított élelmiszerekből. 
  • Nem kérünk a magyar bérek lerontásából. 
  • Nem kérünk az ukrán szervezett bűnözésből. 
  • Nem kérünk abból, hogy minden pénzünket Brüsszel Kijevnek küldje. 

Ez őt nem érdekli” 

- fogalmazott a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, aki szerint különösen felháborító, hogy Karácsony Gergely annak ellenére is Ukrajna mellett lobbizik, hogy korábban még a saját szavaival is elismerte, hogy az ukrán újjáépítés „hatalmas forrásokat vonna el az uniós költségvetésből”.

Az a politikus, aki mindezek ellenére az ukrán tagság mellett lobbizik, vagy bolond, vagy megfizetik érte. A főpolgármester vajon melyik?”

- zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

 

