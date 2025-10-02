Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely vagy bolond vagy megfizetik

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy Karácsony Gergely újabb interjúban állt ki Ukrajna EU-tagsága mellett.



Szentkirályi Alexandra: Az a politikus, aki az ukrán tagság mellett lobbizik, vagy bolond, vagy megfizetik érte. A főpolgármester vajon melyik? Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Szentkirályi Alexandra szerint felháborító, hogy Karácsony Gergely Ukrajna uniós tagsága mellett lobbizik

Karácsony Gergely ma egy interjúban azt mondta: Ukrajna uniós csatlakozása elsőrangú nemzeti érdek. Valakié lehet, de a magyaroké biztosan nem”

- idézte a főpolgármestert a fideszes politikus.

Szentkirályi Alexandra emlékeztetett, hogy a Voks 2025 szavazáson 2 168 431 magyar ember egyértelműen kifejezte: nem támogatja Ukrajna csatlakozását.

Nem kérünk a háborúból.

Nem kérünk a génmódosított élelmiszerekből.

Nem kérünk a magyar bérek lerontásából.

Nem kérünk az ukrán szervezett bűnözésből.

Nem kérünk abból, hogy minden pénzünket Brüsszel Kijevnek küldje. Ez őt nem érdekli”

- fogalmazott a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, aki szerint különösen felháborító, hogy Karácsony Gergely annak ellenére is Ukrajna mellett lobbizik, hogy korábban még a saját szavaival is elismerte, hogy az ukrán újjáépítés „hatalmas forrásokat vonna el az uniós költségvetésből”.

Az a politikus, aki mindezek ellenére az ukrán tagság mellett lobbizik, vagy bolond, vagy megfizetik érte. A főpolgármester vajon melyik?”

- zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.