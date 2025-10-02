Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely vagy bolond vagy megfizetik

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy Karácsony Gergely újabb interjúban állt ki Ukrajna EU-tagsága mellett.
Karácsony Gergely ma egy interjúban azt mondta: Ukrajna uniós csatlakozása elsőrangú nemzeti érdek. Valakié lehet, de a magyaroké biztosan nem”
- idézte a főpolgármestert a fideszes politikus.
Szentkirályi Alexandra emlékeztetett, hogy a Voks 2025 szavazáson 2 168 431 magyar ember egyértelműen kifejezte: nem támogatja Ukrajna csatlakozását.
Ez őt nem érdekli”
- fogalmazott a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, aki szerint különösen felháborító, hogy Karácsony Gergely annak ellenére is Ukrajna mellett lobbizik, hogy korábban még a saját szavaival is elismerte, hogy az ukrán újjáépítés „hatalmas forrásokat vonna el az uniós költségvetésből”.
Az a politikus, aki mindezek ellenére az ukrán tagság mellett lobbizik, vagy bolond, vagy megfizetik érte. A főpolgármester vajon melyik?”
- zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.