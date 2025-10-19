Hírlevél

Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra: Ha a Fideszen múlik, minden kedvezmény megmarad a nyugdíjasoknak

A Tisza Párt nyugdíjadót vezetne be, amit a kormánypártok a Bokros-csomag szellemiségének visszatéréseként értékelnek. Szentkirályi Alexandra szerint a nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem csak növelni szabad.
Szentkirályi Alexandra legújabb videójában keményen bírálta a Tisza Párt újabb gazdaságpolitikai javaslatát, amely a nyugdíjak megadóztatását célozná. A politikus kiemelte: a Tisza szerint a magyar nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, ezért a párt szakértői hozzányúlnának az idősek járandóságaihoz. Szentkirályi szerint ez a jól ismert baloldali recept újabb változata: elvenni, megsarcolni, megszorítani. 

Szentkirályi
Szentkirályi Alexandra szerint jár a biztonságos, kiszámítható időskor.
Fotó: Bruzák Noémi/MTI

A Fidesz ezzel szemben továbbra is azt hangsúlyozza, hogy a nyugdíjakat csökkenteni soha nem szabad, csak növelni. A budapesti Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: a Bokros-csomag óta pontosan tudható, hogy a „nyugdíjreform” címen történő hozzányúlás legtöbbször csökkentést jelent.

„Akik a hátukon cipelték az országot, biztonságos időskort érdemelnek”

A videóban Szentkirályi Alexandra kiemelte:

Akik eljuttatták Magyarországot kemény évtizedek hosszú munkájával oda, ahol most tartunk, akik cipelték a hátukon az országot, azok nyugodt, biztonságos, kiszámítható időskort érdemelnek.”

A Tisza Párt adóemelési tervei szinte heti rendszerességgel kerülnek elő: a többkulcsos adótól a háromszoros társasági adón át a vagyonadóig, most pedig a nyugdíjak megadóztatásáig. Szentkirályi szerint ezért is fontos, hogy a nemzeti konzultációban minél többen tiltakozzanak a megszorítások ellen.

A Tisza Pártnak a nyugdíj csak egy szám, a Fidesznek a szüleink és nagyszüleink

 

