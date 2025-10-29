Szentkirályi Alexandra: a Tisza kormányra kerülése esetén megszüntetné a kerületeket

Hírlevél

36 perce
Szentkirályi Alexandra a Fővárosi Közgyűlésen a kerületek függetlensége mellett áll ki, és új lakásprogramot javasolt, amely magántőkét vonna be és Otthon Start-, valamint önkormányzati bérlakásokat biztosítana.
A Fővárosi Közgyűlés mai ülésén Szentkirályi Alexandra kiemelt témaként áll ki a kerületek függetlensége mellett, miután Karácsony Gergely elkotyogta, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén megszüntetné a kerületeket.

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra
Fotó: @Vanik Zoltan

Szentkirályi Alexandra lakhatási javaslata szerint a főváros vonjon be magántőkét, és a tulajdonában lévő rozsdaövezetekben építsen lakásokat úgy, hogy 70%-uk az Otthon Start Programhoz kapcsolódjon, 30%-uk pedig önkormányzati bérlakásként kerüljön hasznosításra.

A javaslat pénzügyi fedezetét a fővárosi cégek azonnali átvilágítása biztosítaná. Szentkirályi Alexandra felhívta a figyelmet, hogy a Budapest Brand-botrány is rávilágított, milyen pénzügyi visszaélések fordulhatnak elő még kisebb cégeknél, így a BKK, BKV és a Közművek átláthatósága kiemelten fontos.

A budapestiek mindennapi életét is segítené: 

kisbuszjárat indulna a temetőkben mindenszentek és halottak napján, hogy bárki könnyen eljuthasson szeretteihez.

 

