Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Pusztító csapás várható? Moszkva készenlétben, háború a küszöbön!

Szentkirályi Alexandra

„Hullanak a csontvázak a szekrényből” – újabb botrány robbant a fővárosban!

50 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hullanak a csontvázak a szekrényből - mondja a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra, aki szerint a Budapest Brand körüli botrány rávilágít arra, hogy a főváros vezetése félrevezette a budapestieket a pénzügyi helyzetével kapcsolatban. Szentkirályi Alexandra büntetőeljárások megindítását, független átvilágítást és teljes elszámoltatást követel Karácsony Gergelytől a fővárosi cégek zavaros ügyei kapcsán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi AlexandrabotrányKarácsony Gergelyfőváros

Szentkirályi Alexandra a Fidesz fővárosi frakcióvezetője videós Facebook-posztban beszél arról, hogy a fővárosi cégeknél zajló átvilágítások már a Budapest Brand esetében is komoly visszaélések gyanúját vetik fel.

Szentkirályi Alexandra: Hullanak a csontvázak a szekrényből, és egy fővárosi korrupciós háló látszik felsejleni.
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Szentkirályi Alexandra: Hullanak a csontvázak a szekrényből, és egy fővárosi korrupciós háló látszik felsejleni

Az egyre dagadó Budapest Brand-botrány megmutatta, hogy Karácsonyék végighazudták az elmúlt öt évet a főváros anyagi helyzetéről. Tízmilliós prémiumok mellett jutott 100 ezres rezsitámogatás cégvezetőknek, havi 250 ezerért bérelt parkolók luxusszállodák előtt, soha meg nem rendezett előadás 3 millióért, de Márki-Zay Péter kampányfőnökének, Puzsér üzlettársának és a TISZA fő közvélemény-kutatójának is milliók repültek a zsebébe a budapestiek pénzéből”

- írta a politikus.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a posztjához tartozó videóüzenetében még élesebben fogalmazott:

Emlékeztek még a nokiás dobozok korrupciós botrányára? Na, hát most egy újabb ilyen mértékű ügy látszik a láthatáron. Hullanak a csontvázak a szekrényből, és egy fővárosi korrupciós háló látszik felsejleni.”

Szentkirályi Alexandra szerint a kifizetések között szerepeltek:

  • több tízmillió forintos prémiumok,
  • százezres rezsitámogatások,
  • havi 250 ezres parkolóhelyek luxusszállodák előtt,
  • „betűnként 1 millió forintos díszletek” és
  • milliók soha meg nem tartott előadásokra.

A fideszes politikus a botrányos ügyek miatt három lépés megtételét követeli Karácsony Gergely főpolgármestertől:

  • Tegyen büntetőfeljelentést a korrupciógyanús ügyekben.
  • Rendelje el az összes fővárosi cég átvilágítását független szakértőkkel.
  • Ne akadályozza az átvilágítási szakértő munkáját, hanem segítse azt.
  • Elég a fővárosi mutyikból, mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy kiderüljön a teljes igazság”.

A Fidesz szerint a Budapest Brand-ügy csak a jéghegy csúcsa lehet, hiszen a főváros többi cége - mint például a BKV Zrt. vagy a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. - ennél nagyságrendekkel nagyobb szervezetek, így a visszaélések mértéke is jóval súlyosabb lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!