„Hullanak a csontvázak a szekrényből” – újabb botrány robbant a fővárosban!

Szentkirályi Alexandra a Fidesz fővárosi frakcióvezetője videós Facebook-posztban beszél arról, hogy a fővárosi cégeknél zajló átvilágítások már a Budapest Brand esetében is komoly visszaélések gyanúját vetik fel.
Szentkirályi Alexandra: Hullanak a csontvázak a szekrényből, és egy fővárosi korrupciós háló látszik felsejleni
Az egyre dagadó Budapest Brand-botrány megmutatta, hogy Karácsonyék végighazudták az elmúlt öt évet a főváros anyagi helyzetéről. Tízmilliós prémiumok mellett jutott 100 ezres rezsitámogatás cégvezetőknek, havi 250 ezerért bérelt parkolók luxusszállodák előtt, soha meg nem rendezett előadás 3 millióért, de Márki-Zay Péter kampányfőnökének, Puzsér üzlettársának és a TISZA fő közvélemény-kutatójának is milliók repültek a zsebébe a budapestiek pénzéből”
- írta a politikus.
A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a posztjához tartozó videóüzenetében még élesebben fogalmazott:
Emlékeztek még a nokiás dobozok korrupciós botrányára? Na, hát most egy újabb ilyen mértékű ügy látszik a láthatáron. Hullanak a csontvázak a szekrényből, és egy fővárosi korrupciós háló látszik felsejleni.”
Szentkirályi Alexandra szerint a kifizetések között szerepeltek:
- több tízmillió forintos prémiumok,
- százezres rezsitámogatások,
- havi 250 ezres parkolóhelyek luxusszállodák előtt,
- „betűnként 1 millió forintos díszletek” és
- milliók soha meg nem tartott előadásokra.
A fideszes politikus a botrányos ügyek miatt három lépés megtételét követeli Karácsony Gergely főpolgármestertől:
- Tegyen büntetőfeljelentést a korrupciógyanús ügyekben.
- Rendelje el az összes fővárosi cég átvilágítását független szakértőkkel.
- Ne akadályozza az átvilágítási szakértő munkáját, hanem segítse azt.
- Elég a fővárosi mutyikból, mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy kiderüljön a teljes igazság”.
A Fidesz szerint a Budapest Brand-ügy csak a jéghegy csúcsa lehet, hiszen a főváros többi cége - mint például a BKV Zrt. vagy a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. - ennél nagyságrendekkel nagyobb szervezetek, így a visszaélések mértéke is jóval súlyosabb lehet.