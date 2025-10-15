„Hullanak a csontvázak a szekrényből” – újabb botrány robbant a fővárosban!

Szentkirályi Alexandra a Fidesz fővárosi frakcióvezetője videós Facebook-posztban beszél arról, hogy a fővárosi cégeknél zajló átvilágítások már a Budapest Brand esetében is komoly visszaélések gyanúját vetik fel.

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Szentkirályi Alexandra: Hullanak a csontvázak a szekrényből, és egy fővárosi korrupciós háló látszik felsejleni

Az egyre dagadó Budapest Brand-botrány megmutatta, hogy Karácsonyék végighazudták az elmúlt öt évet a főváros anyagi helyzetéről. Tízmilliós prémiumok mellett jutott 100 ezres rezsitámogatás cégvezetőknek, havi 250 ezerért bérelt parkolók luxusszállodák előtt, soha meg nem rendezett előadás 3 millióért, de Márki-Zay Péter kampányfőnökének, Puzsér üzlettársának és a TISZA fő közvélemény-kutatójának is milliók repültek a zsebébe a budapestiek pénzéből”

- írta a politikus.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a posztjához tartozó videóüzenetében még élesebben fogalmazott:

Emlékeztek még a nokiás dobozok korrupciós botrányára? Na, hát most egy újabb ilyen mértékű ügy látszik a láthatáron. Hullanak a csontvázak a szekrényből, és egy fővárosi korrupciós háló látszik felsejleni.”

Szentkirályi Alexandra szerint a kifizetések között szerepeltek:

több tízmillió forintos prémiumok,

százezres rezsitámogatások,

havi 250 ezres parkolóhelyek luxusszállodák előtt,

„betűnként 1 millió forintos díszletek” és

milliók soha meg nem tartott előadásokra.

A fideszes politikus a botrányos ügyek miatt három lépés megtételét követeli Karácsony Gergely főpolgármestertől:

Tegyen büntetőfeljelentést a korrupciógyanús ügyekben.

Rendelje el az összes fővárosi cég átvilágítását független szakértőkkel.

Ne akadályozza az átvilágítási szakértő munkáját, hanem segítse azt.

Elég a fővárosi mutyikból, mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy kiderüljön a teljes igazság”.