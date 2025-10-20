Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter szavai olyanok, mint a lufik, szépek, de üresek

Egy ironikus hangvételű Facebook-bejegyzésben reagált a Fidesz fővárosi frakcióvezetője arra a politikai kijelentésre, miszerint Magyar Péter szerint az ő érdeme, hogy Budapesten kerülhet sor a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti békecsúcsra. Szentkirályi Alexandra szerint ez a kitalált történet pont olyan üres, mint Magyar Péter korábbi szenzációhajhász és valótlan állításai.
A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán reagált arra a kijelentésre, amelyben Magyar Péter saját magának tulajdonította a Trump–Putyin-béketárgyalás budapesti helyszínének ötletét.
Magyar Péter szavai pont olyanok, mint ezek a lufik. Szépek, de üresek. A szír elnök titkos budapesti landolása, a kémtollak és zebrák után azt hittem nem lehet már fokozni, de azzal, hogy Magyar Péter szerint miatta lesz Trump–Putyin békecsúcs Budapesten, sikerült. Kíváncsian várom, sikerül-e ezt a nevetséges hazugságot is überelnie áprilisig. Ti mit gondoltok? Írjátok meg kommentben!”
- írta Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.
