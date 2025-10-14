Szentkirályi Alexandra: Ők a magyarok ellen, mi a magyarokért dolgozunk

Szentkirályi Alexandra a Facebook-bejegyzésében éles kontrasztot vont a Tisza Párt politikája és a kormány intézkedései között azt mondva, hogy a Tisza politikai hasznot lát abban, ha a magyaroknak rosszabbul megy.

Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza Párt politikai hasznot remél a nehézségekből, miközben a kormány „hazahozza a pénzt”, több mint 50 egészségügyi intézmény felújítását indítja el csaknem 90 milliárd forintból. Fotó: Facebook

Szentkirályi Alexandra: 90 milliárdból indul kórházi energetikai korszerűsítés

Mi viszont inkább hazahozzuk a pénzt, felújítjuk a kórházakat, és építjük Magyarországot”

- mondja a politikus, aki szerint csaknem 90 milliárd forintból energetikai korszerűsítés indul a magyar kórházakban, amelynek köszönhetően több mint 50 intézmény újul meg. Hangsúlyozta:

És nem politikai haszonból, hanem azért, hogy a magyar emberek élete jobb legyen.”

Szentkirályi bejegyzésében idézte Takács Péter egészségügyi államtitkárt is, aki a beruházások várható társadalmi hozadékáról így beszélt:

A magyar állam be tud ruházni a közszolgáltatásokba, tudja támogatni a gazdaságot és meg tud valósítani extra szociális fejlesztéseket. Ami ennek pozitív hozadéka, az az, hogy javul a magyarok életminősége, ami minket örömmel tölt el, hogy csak egy példát mondjak, több mint 50 kórház felújítását sikerül most ebből a forrásból majd véghezvinni. A magyarok javuló életminősége miatt én nagyon pozitív vagyok a 26-os választásokat illetően.”

A bejegyzése végén Szentkirályi Alexandra így foglalta össze az üzenetet:

Na, hát ez a különbség a Tisza és a Fidesz között. Ők a magyarok ellen, mi a magyarokért dolgozunk!”





A tervezett energetikai korszerűsítések - hőszigetelés, nyílászárócsere, gépészeti és világítási rendszerek megújítása - a kormányzati kommunikáció szerint nemcsak a rezsiköltségeket csökkentik az intézményekben, hanem komfortosabb, stabilabb működési környezetet is teremtenek a betegek és a dolgozók számára. A program - Szentkirályi értékelése alapján - egyszerre szolgál gazdasági racionalitást és társadalmi célokat, miközben választ ad a kórházak energiahatékonysági kihívásaira is.