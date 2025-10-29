Eddig és ne tovább! Kiállnak Schmidt Mária mellett a női DPK alapítói

Szentkirályi Alexandra a Facebook-bejegyzésében egyértelműen fogalmazott: a női DPK alapítói közösen kiállnak Schmidt Mária mellett, és elutasítják, hogy a közpénzből támogatott kulturális élet teret adjon olyan alkotásoknak, amelyek konkrét személyek megalázására vagy bántalmazására épülnek.

Szentkirályi Alexandra és a női Digitális Polgári Kör (DPK) alapítói nyíltan kiálltak Schmidt Mária mellett, miután Pintér Béla új darabja a kormányhoz közel álló történész nyílt megalázásával és „agyonverésével” végződik. A Szentkirályi Alexandra által közzétett nyilatkozat szerint a rendező és társulata átlépett egy határt, amelyen túl már nem a művészi szabadság, hanem a nyílt gyűlöletbeszéd és a nők elleni verbális agresszió kezdődik. Fotó: Facebook

Szentkirályi Alexandra és a női DPK szerint Schmidt Mária megalázásával túllépett minden elfogadható határt a Pintér Béla Társulat

Kiállunk Schmidt Mária mellett! Meddig terjed(het) a művészi szabadság? Mit engedhet (még) meg magának egy közszereplő? Hol van az a határ, amikor azt kell mondanunk, hogy eddig és ne tovább? Álláspontunk szerint a Pintér Béla és Társulata esetében itt”

- írta a politikus.

A Szentkirályi Alexandra által közzétett DPK-s közlemény szerint Pintér Béla és társulata régóta bírálja a jobboldalt és annak elismert személyiségeit, de mostanra „a megalázás új szintjére léptek”, amikor egy színdarabban egy jól beazonosítható közszereplő, Schmidt Mária szimbolikus „agyonverése” vált a mű kicsengésévé.

Egy olyan társulat tette ezt, amely elvileg kiáll a nők jogai mellett, fontosnak tartja a nők oktatáshoz, karrierhez és véleményhez való jogát. Egy olyan társulat, amely elvileg kiáll a nők mindenféle bántalmazása ellen. És tekintve, hogy nincs színház nézők nélkül, feltételezhetjük, hogy a nézőik is osztják ezen nézeteket”

- olvasható a nyilatkozatban, amely szerint Schmidt Mária nem csupán történész és gondolkodó, hanem önálló, független női példakép, akit most „sokszorosan meg akartak alázni” a színpadon – nemcsak személyében, hanem abban a közösségben is, amelyet képvisel.

Mi, a női DPK alapítói hiszünk abban, hogy egy normális országhoz nem a hangzatos ígéretek és a jól csengő szlogenek vezetnek, hanem a tettek. Az, hogy tiszteljük, megbecsüljük és elismerjük egymást. Nem várunk másoktól sem többet, de ennyi a minimum”

- hangsúlyozták a női Digitális Polgári Kör (DPK) alapítói a fővárosi Fidesz frakcióvezetője által közzétett nyilatkozatukban.

