Szentkirályi Alexandra: Személyesen emlékszem 2006. október 23-ára

Akkor is a szabadságért és hazánk szuverenitásáért álltunk ki a hazugsággal szemben és ma is ugyanazért az igazságért harcolunk – mondta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője, aki azt is felidézte, 2006-ban kint volt a békés tüntetők között.
Személyesen emlékszem 2006. október 23-ára - írta Szentkirályi Alexendra bejegyzésében, amelyhez egy videót is mellékelt. Akkor is a szabadságért és hazánk szuverenitásáért álltunk ki a hazugsággal szemben és ma is ugyanazért az igazságért harcolunk.
Ahogy a baloldal akkor is erőszakkal próbálta elfojtani a nemzet hangját, sajnos ma is ugyanez az agresszió és provokáció árad a másik oldalról. Viszont 1956 öröksége ma is él: ezt pedig Orbán Viktor miniszterelnök képviseli itthon, Brüsszelben és szerte a világban.
Mi pedig rengetegen mutattuk meg, békében és mosolyogva, hogy a többség a mi oldalunkon áll.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!