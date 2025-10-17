Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, mikor lehet a Trump–Putyin-találkozó

Ön tudja?

A fél ország a Fradi sztárfocistájának találós kérdésén gondolkozik – videó

Vlagyimir Putyin

A brit sajtó is meghajol: Trump–Putyin-csúcs Budapesten, Orbán Viktor nagy győzelme

21 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A brit sajtó is elismeri, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti csúcstalálkozója hatalmas diplomáciai siker Magyarország számára – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a brit sajót idézve. A fővárosi Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: az EU megbuktatásra játszik, mégis Orbán Viktor pozíciói erősödnek, miközben a brüsszeli elit kiszorul a békefolyamatokból.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir PutyinSzentkirályi AlexandraDonald Trump

Magyarország csúcstalálkozó helyszínéül való választása valószínűleg letörölte a mosolyt az EU arcáról – írta Szentkirályi Alexandra friss Facebook-bejegyzésében, egy brit lapot idézve, amely Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető budapesti találkozójának bejelentését elemezte. Mint a fővárosi Fidesz frakcióvezetője rámutatott: 

a lap arról is értekezik, hogy bár az EU a magyar kormány megbuktatására tör, a csúcs tovább erősíti Orbán Viktor pozícióit. 

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a brüsszeliták szorulnak ki a békefolyamatokból.
Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a brüsszeliták szorulnak ki a békefolyamatokból.
Fotó: @Vanik Zoltan

Szentkirályi Alexandra szerint parkolópályára került az európai fősodor

- Európa ismét arra ébredt, hogy a békepárti, szuverén magyar kormány jelentős tekintéllyel bír a világban. 

Elszigetelődésről pedig szó nincs, ahogy azt a brüsszeliták sulykolják. Sőt, egyre inkább úgy látszik, valójában ők szorultak ki a békefolyamatokból.

 Az európai fősodor újra parkolópályára került. Jó reggelt kívánok! – fogalmazott Szentkirályi Alexandra. 

Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy a közeljövőben Budapesten találkozik orosz kollégájával, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!