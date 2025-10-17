A brit sajtó is meghajol: Trump–Putyin-csúcs Budapesten, Orbán Viktor nagy győzelme

Magyarország csúcstalálkozó helyszínéül való választása valószínűleg letörölte a mosolyt az EU arcáról – írta Szentkirályi Alexandra friss Facebook-bejegyzésében, egy brit lapot idézve, amely Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető budapesti találkozójának bejelentését elemezte. Mint a fővárosi Fidesz frakcióvezetője rámutatott:

a lap arról is értekezik, hogy bár az EU a magyar kormány megbuktatására tör, a csúcs tovább erősíti Orbán Viktor pozícióit.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a brüsszeliták szorulnak ki a békefolyamatokból.

Fotó: @Vanik Zoltan

Szentkirályi Alexandra szerint parkolópályára került az európai fősodor

- Európa ismét arra ébredt, hogy a békepárti, szuverén magyar kormány jelentős tekintéllyel bír a világban.

Elszigetelődésről pedig szó nincs, ahogy azt a brüsszeliták sulykolják. Sőt, egyre inkább úgy látszik, valójában ők szorultak ki a békefolyamatokból.

Az európai fősodor újra parkolópályára került. Jó reggelt kívánok! – fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy a közeljövőben Budapesten találkozik orosz kollégájával, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak.