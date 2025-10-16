Európa háborúra készül – Brüsszel titkos terve 2030-ra mindenkit sokkolt

Az EU politikai szócsöveként ismert Politico hozta nyilvánosságra a brüsszeliek háborús terveit. Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra a tényre, hogy a brüsszeli bürokraták az emberek megkérdezése nélkül határozták el, hogy minden forrásukat Ukrajnába fektetik, szembemenve az Unió legalapvetőbb érdekeivel.

Szentkirályi Alexandra: A Tisza mindenben kiszolgálja Brüsszel háborús terveit

Fotó: Purger Tamás/MTI

A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője rámutatott:

Az őrült tervekhez Magyarországon is találtak Brüsszelhez hű bábokat. Ruszin-Szendi elmondta, hogy sorkatonság lesz és „mindenkit berántanak”, de azt is, hogy pénzt vár a háborútól és üzletet lát benne. Magyar Péter eközben megszavaztatta saját szavazóival Ukrajna uniós tagságát és mindenben engedelmeskedik Ursulának és Webernek, akik mentelmi jogával fogják őt.

A politikus kiemelte, a Tisza brüsszeli hátszelének rengeteg a pénze, hatalma, és mindenre hajlandóak Ukrajnáért.

De ehhez a magyaroknak is lesz egy-két szava. Mutassuk meg Ursulának és a Tiszának is, Magyarország nem kér a háborúból! Tiltakozzunk együtt Brüsszel háborús terve ellen október 23-án a Békemeneten és írjuk alá a Fidesz petícióját!

– zárta a gondolatait Szentkirályi Alexandra.

