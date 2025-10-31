Szentkirályi Alexandra alaposan odapirított az ellenzéknek

A budapestiek joggal várják el, hogy képviselőik élőben válaszoljanak kérdéseikre, de ez kis híján meghiúsult a baloldali többség távolmaradása miatt – mondta Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra szerint az ellenzéki pártok Brüsszelt választják Budapest helyett

Fotó: Kurucz Árpád

Ha a Fidesz-frakció nem jelenik meg maradéktalanul, tegnap ez meghiúsul”

– írta a politikus, hozzátéve: a Tisza, a DK és a Kutyapárt képviselői egyszerűen nem jöttek el a fővárosi közmeghallgatásra.