Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra alaposan odapirított az ellenzéknek

A Fidesz-frakció teljes jelenlétének köszönhetően tarthatták csak meg a fővárosi közmeghallgatást. A Tisza Párt, a DK és a Kutyapárt képviselői ugyanis nem tették tiszteletüket a budapestiek előtt – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.
Szentkirályi AlexandraTisza PártKutyapártDKközmeghallgatás

A budapestiek joggal várják el, hogy képviselőik élőben válaszoljanak kérdéseikre, de ez kis híján meghiúsult a baloldali többség távolmaradása miatt – mondta Szentkirályi Alexandra. 

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra szerint az ellenzéki pártok Brüsszelt választják Budapest helyett
Fotó: Kurucz Árpád

Ha a Fidesz-frakció nem jelenik meg maradéktalanul, tegnap ez meghiúsul” 

– írta a politikus, hozzátéve: a Tisza, a DK és a Kutyapárt képviselői egyszerűen nem jöttek el a fővárosi közmeghallgatásra.

Szentkirályi Alexandra: a Tisza kormányra kerülése esetén megszüntetné a kerületeket

„Nekünk a budapestiek, nekik Brüsszel.”

Szentkirályi szerint a Tisza Párt tagjai már Brüsszelben „képviselősködtek” a fővárosi választóik helyett. Mint fogalmazott: 

A havi egy nap, amit hajlandóak fordítani a budapestiekre, szerdán lejárt a Közgyűlésen.” 

Szentkirályi szerint ez újabb bizonyítéka annak, hogy míg a Fidesz a budapestiek érdekeit tartja szem előtt, addig a Tisza és szövetségesei inkább az uniós pozíciókat választják a választóikkal való párbeszéd helyett.

