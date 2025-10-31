Szentkirályi Alexandra alaposan odapirított az ellenzéknek

A budapestiek joggal várják el, hogy képviselőik élőben válaszoljanak kérdéseikre, de ez kis híján meghiúsult a baloldali többség távolmaradása miatt – mondta Szentkirályi Alexandra.
Ha a Fidesz-frakció nem jelenik meg maradéktalanul, tegnap ez meghiúsul”
– írta a politikus, hozzátéve: a Tisza, a DK és a Kutyapárt képviselői egyszerűen nem jöttek el a fővárosi közmeghallgatásra.
„Nekünk a budapestiek, nekik Brüsszel.”
Szentkirályi szerint a Tisza Párt tagjai már Brüsszelben „képviselősködtek” a fővárosi választóik helyett. Mint fogalmazott:
A havi egy nap, amit hajlandóak fordítani a budapestiekre, szerdán lejárt a Közgyűlésen.”
Szentkirályi szerint ez újabb bizonyítéka annak, hogy míg a Fidesz a budapestiek érdekeit tartja szem előtt, addig a Tisza és szövetségesei inkább az uniós pozíciókat választják a választóikkal való párbeszéd helyett.