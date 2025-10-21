Szentkirályi Alexandra üzent: Vége van, főpolgármester úr! Minden ki fog derülni

A fővárosi korrupciós hálót vizsgáló bizottság elfogadta a Budapest Brand botrányos és pazarló működéséről szóló jelentését. A következő lépés a Fővárosi Közgyűlés – írta Szentkirályi Alexandra a Facebook-bejegyzésében, majd kifejtette:

Mi sem mutatja jobban, hogy mekkora bajban vannak Karácsonyék, mint hogy a Párbeszéd (igen, ilyen még mindig létezik!) és a DK képviselőivel megüzenték: a Budapest Brand korábbi vezetői mindenkit be fognak perelni, aki megszavazta a vizsgálóbizottság jelentését, és beszélni mer a Brand korrupciógyanús ügyeiről. Pánik uralkodik a Városházán – ezt a hozzánk eljutó információk is megerősítik. Attól rettegnek, hogy a Brand után a főváros többi cégét is átvilágítjuk. És pontosan ezt fogjuk tenni! Az összes fővárosi cég teljes körű átvilágítását kezdeményezzük – sokadjára – a közgyűlés következő ülésén.

Vége van, főpolgármester úr! Minden ki fog derülni. Az is, hogy ön a budapestiek szemébe hazudott a főváros pénzügyi helyzetéről, és hogyan folytak el azok a milliárdok a cégeken keresztül, amelyek most hiányoznak Budapest kasszájából. Egyszer minden kiderül! – zárta bejegyzését a Fidesz budapesti vezetője.