„Adóemelés vagy adócsökkentés? Ez a kérdés, válasszatok!” – kezdte legújabb videóját Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője. A politikus bejelentette, hogy elindult a nemzeti konzultáció a közteherviselésről, amelynek keretében mindenki elmondhatja a véleményét az adópolitikáról.

Szentkirályi Alexandra

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi hangsúlyozta, hogy a kézbesítés folyamatos, és mindenki meg fogja kapni a konzultációs ívet. Kiemelte:

Magyar Péterék adóemelési tervei „mindenkit lesokkoltak”, ezért most különösen fontos, hogy a magyarok világosan kifejezzék, milyen adórendszert támogatnak.

„Arra kérek mindenkit, hogy töltsük ki a nemzeti konzultációt a közteherviselésről. Védjük meg az alacsony adókat” – mondta Szentkirályi Alexandra a videóban.