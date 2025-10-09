Hírlevél

Rendkívüli

Trump bejelentetése a háborúról mindent megváltoztat!

Szentkirályi Alexandra bejelentette, hogy elindult a nemzeti konzultáció a közteherviselésről. A budapesti Fidesz-frakció vezetője szerint most mindenki elmondhatja, mekkora adókat szeretne fizetni, és közösen meg lehet védeni az alacsony adókat.
„Adóemelés vagy adócsökkentés? Ez a kérdés, válasszatok!” – kezdte legújabb videóját Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője. A politikus bejelentette, hogy elindult a nemzeti konzultáció a közteherviselésről, amelynek keretében mindenki elmondhatja a véleményét az adópolitikáról.

Szentkirályi hangsúlyozta, hogy a kézbesítés folyamatos, és mindenki meg fogja kapni a konzultációs ívet. Kiemelte: 

Magyar Péterék adóemelési tervei „mindenkit lesokkoltak”, ezért most különösen fontos, hogy a magyarok világosan kifejezzék, milyen adórendszert támogatnak.

„Arra kérek mindenkit, hogy töltsük ki a nemzeti konzultációt a közteherviselésről. Védjük meg az alacsony adókat” – mondta Szentkirályi Alexandra a videóban.

 

