Rendkívüli

Nem lesz egyedül Orbán Viktor, mutatjuk, kik csatlakozhatnak hozzá

Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi: Brüsszel támadja a magyar családi adócsökkentési rendszert

1 órája
Több százezer magyar család mentesül mától a személyi jövedelemadó megfizetése alól, minden eddiginél nagyobb támogatást kapnak a gyermeket nevelő anyák és családok. Erről Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője tájékoztatott a közösségi oldalára feltöltött videóban.
Magyarország egy családi adóparadicsom, példátlan közös sikerek szögezte le Szentkirályi AlexandraA háromgyermekes édesanyák mától (október 1-től) teljes szja-mentességet élveznek, a kétgyermekes édesanyák adómentessége 650 ezer családnak hoz könnyebbséget, miközben a 30 év alatti egygyermekes anyák és a 25 év alatti fiatalok szintén mentesülnek az adófizetés alól. A gyed és a csed adómentessége évente 10 milliárd forintot hagy a családoknál, ami havonta akár 60 ezer forint megtakarítást is jelenthet az édesanyáknak – sorolta a frakcióvezető.

A háromgyermekes anyák október 1-től teljes SZJA-mentességet élveznek
A háromgyermekes magyar anyák október 1-től teljes szja-mentességet élveznek (Illusztráció; forrás: Shutterstock)
Örömhírt jelentett be Orbán Viktor

Brüsszelből támadják a magyar modellt

A politikus szerint mindennek hamar vége lesz, ha nem nemzeti kormányzás van Magyarországon. Szentkirályi emlékeztetett arra is, hogy az intézkedések állandó célkeresztben vannak: 

Arra várnak, hogy egyszer megkaparintsák a hatalmat és azonnal szétverjenek mindent, amit 15 év alatt közösen felépítettünk. Nagy a tét és a döntésünknek súlya van.”

