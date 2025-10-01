Szentkirályi: Brüsszel támadja a magyar családi adócsökkentési rendszert

Magyarország egy családi adóparadicsom, példátlan közös sikerek – szögezte le Szentkirályi Alexandra. A háromgyermekes édesanyák mától (október 1-től) teljes szja-mentességet élveznek, a kétgyermekes édesanyák adómentessége 650 ezer családnak hoz könnyebbséget, miközben a 30 év alatti egygyermekes anyák és a 25 év alatti fiatalok szintén mentesülnek az adófizetés alól. A gyed és a csed adómentessége évente 10 milliárd forintot hagy a családoknál, ami havonta akár 60 ezer forint megtakarítást is jelenthet az édesanyáknak – sorolta a frakcióvezető.

A háromgyermekes magyar anyák október 1-től teljes szja-mentességet élveznek (Illusztráció; forrás: Shutterstock)