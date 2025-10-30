Karácsony Gergely is elismerte, a Tisza megszüntetheti a kerületeket

Magyar Péter és a Tisza megszüntetné a kerületeket. Viszlát, Csepel, Soroksár, Zugló, Újbuda, Óbuda és az összes kerület – volt, nincs – mondta el Szentkirályi Alexandra csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

Ahogyan lapunk is megírta, felmerült a kerületek megszüntetésének ötlete a Tisza Párt részéről, amit Karácsony Gergely sem cáfolt. Mi több, Szentkirályi felidézte videóbejegyzésében Magyar Péter szavait, amelyek szintén ennek lehetőségéről szólnak.

A budapesti Fidesz vezetője elmondta:

„Szerintem ez a létező legrosszabb dolog, ami történhet Budapesttel. A kerületek tiszások által dédelgetett felszámolásával a fővárosban uralkodó őskáosz jellemezné a kerületeinket is.”

Szentkirályi Alexandra: El a kezekkel a kerületektől!

Szentkirályi rámutatott, szerinte Budapest most is csak azért működik, mert a kerületek és a polgármesterek erőn felül teljesítenek, elvégeznek olyan feladatokat, amelyek valójában a Városháza hatáskörébe tartoznának.

A frakcióvezető felhívta arra is a figyelmet, hogyha a működésképtelen Fővárosi Közgyűlésben kellene sikerre vinni korábbi kerületi ügyeket,

azok a tiszás képviselők döntenének helyi ügyekről, akik még fővárosi szinten sem tudják, merre van az előre.

Végezetül hangsúlyozta:

„Ne engedjük! El a kezekkel a kerületektől! Budapest utánozhatatlan varázsát és erejét a kerületei adják. A kerületektől lesz olyan sokszínű az otthonunk. Budapest a nemzet fővárosa, de a fővárost huszonhárom egyenrangú kerület teszi várossá.