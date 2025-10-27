Ezt is Magyar Péter intézte? – Szentkirályi a pápai találkozóról

Szentkirályi Alexandra ironikusan utalt azokra a hangokra, amelyek szerint Magyar Péternek tulajdonítanak minden diplomáciai eseményt:

Szentkirályi Alexandra szerint XIV. Leó pápa megbízható szövetségese lehet Magyarországnak a békéért való törekvésében

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Szerinted ezt is Magyar Péter intézte el? Biztos ő volt, ahogy ugye a múltkori csúcstalálkozót is ő szervezte le.”

A budapesti Fidesz elnöke hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor békemissziója folyamatos és következetes, amelyhez Róma is kulcsfontosságú állomás. Szerinte Ferenc pápa már korábban is támogatta Magyarország törekvését arra, hogy „békét hozzon a világ ezen felére”, ezért reményét fejezte ki, hogy a találkozóval „valamilyen előrelépést tudnak tenni” a béke érdekében.