Ezt is Magyar Péter intézte? – Szentkirályi a pápai találkozóról

Szentkirályi Alexandra ironikusan utalt azokra a hangokra, amelyek szerint Magyar Péternek tulajdonítanak minden diplomáciai eseményt:
Szerinted ezt is Magyar Péter intézte el? Biztos ő volt, ahogy ugye a múltkori csúcstalálkozót is ő szervezte le.”
A budapesti Fidesz elnöke hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor békemissziója folyamatos és következetes, amelyhez Róma is kulcsfontosságú állomás. Szerinte Ferenc pápa már korábban is támogatta Magyarország törekvését arra, hogy „békét hozzon a világ ezen felére”, ezért reményét fejezte ki, hogy a találkozóval „valamilyen előrelépést tudnak tenni” a béke érdekében.
Közös kiállást kérnek a magyar választóktól
A békemenet után a kormány azt kéri a polgároktól, hogy aktívan támogassák a háborúellenes törekvéseket: vegyenek részt az aláírásgyűjtésben, csatlakozzanak a béke melletti kiálláshoz, és mondják el véleményüket a háborús adók elleni nemzeti konzultációban.
Magyarország a béke oldalán áll – tartsunk ki ebben együtt!”
– buzdított a politikus.
