Rendkívüli

Ennél félelmetesebb dolgot még sosem mutatott Putyin! Már most retteg a Nyugat

Szentkirályi Alexandra

Ezt is Magyar Péter intézte? – Szentkirályi a pápai találkozóról

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
A miniszterelnök Ferenc pápával találkozott Rómában, hogy megerősítse Magyarország béketörekvéseit. Szentkirályi Alexandra kiemelte: a Szentatya korábban is támogatóan állt Orbán Viktor békepolitikájához, és most is előrelépést remélnek a találkozótól.
Szentkirályi AlexandraXIV LeóOrbán Viktoraláírásgyűjtéspápabékemisszió

Szentkirályi Alexandra ironikusan utalt azokra a hangokra, amelyek szerint Magyar Péternek tulajdonítanak minden diplomáciai eseményt: 

Szentkirályi
Szentkirályi Alexandra szerint XIV. Leó pápa megbízható szövetségese lehet Magyarországnak a békéért való törekvésében
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Szerinted ezt is Magyar Péter intézte el? Biztos ő volt, ahogy ugye a múltkori csúcstalálkozót is ő szervezte le.” 

A budapesti Fidesz elnöke hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor békemissziója folyamatos és következetes, amelyhez Róma is kulcsfontosságú állomás. Szerinte Ferenc pápa már korábban is támogatta Magyarország törekvését arra, hogy „békét hozzon a világ ezen felére”, ezért reményét fejezte ki, hogy a találkozóval „valamilyen előrelépést tudnak tenni” a béke érdekében.

Így fogadta XIV. Leó pápa Orbán Viktort – képgaléria

Közös kiállást kérnek a magyar választóktól

A békemenet után a kormány azt kéri a polgároktól, hogy aktívan támogassák a háborúellenes törekvéseket: vegyenek részt az aláírásgyűjtésben, csatlakozzanak a béke melletti kiálláshoz, és mondják el véleményüket a háborús adók elleni nemzeti konzultációban.

Magyarország a béke oldalán áll – tartsunk ki ebben együtt!”

– buzdított a politikus.

.

 

