Rendkívüli

Vége a háborúnak!

Aláírásgyűjtés indult Brüsszel háborús terve ellen, jelentette be Orbán Viktor szombaton, Pesterzsébeten. Szentkirályi Alexandra szerint erre szükség van, mert az uniós vezetők képtelenek leszállni a „háborús gőzösről”.
Szentkirályi AlexandraBrüsszelTisza PártOrbán Viktoraláírásgyűjtés

Orbán Viktor pesterzsébeti látogatásán újabb akciót hirdetett: a kormány aláírásgyűjtésbe kezd, hogy megállítsa Brüsszel „háborús tervét”. A kezdeményezés célja, hogy a magyarok ismét világosan kinyilvánítsák: nem kérnek a fegyveres konfliktus eszkalálásából, sem abból, hogy a magyar adófizetők pénzét Ukrajna finanszírozására fordítsák.

Szentkirályi Alexandra a bejelentés kapcsán hangsúlyozta, hogy a Nyugat vezetői „képtelenek leszállni a háborús gőzösről”, és a Tisza párt politikusait is veszélyesnek nevezte.

Szentkirályi Alexandra
Nemzeti Konzultációt indít a kormány Brüsszel háborús terve ellen – mondta Szentkirályi Alexandra.
Fotó: Ujvári Sándor / MTI

„Életveszélyes gondolatok, őrült politikusoktól” 

A budapesti Fidesz elnöke szerint a brüsszeli politikusok nem tanulnak a múlt hibáiból: négy éve folyamatosan háborús döntéseket hoznak, miközben Európa gazdasága szenved, a béke pedig egyre távolabb kerül. 

Egyszerű, mint az egyszeregy, mégsem képesek felfogni” 

– fogalmazott Szentkirályi, hozzátéve: a Tisza párt politikusai is veszélyes ötletekkel állnak elő, például sorkatonaság bevezetését javasolják.

Elindult az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen

A kormány szerint most minden magyar embernek ki kell állnia a béke mellett. Az aláírásgyűjtéssel azt üzenik Brüsszelnek: Magyarország nem adja fel szuverenitását, nem akar háborút, és nem engedi, hogy az ország pénzét Ukrajna finanszírozására fordítsák. A politikus figyelmeztetett:

Ebből nekünk ki kell maradnunk! Írjuk alá mindannyian a petíciót és maradjunk ki a háborúból, ne hagyjuk, hogy Ukrajnának adják a pénzünket!” 

 

