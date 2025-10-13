Orbán Viktor pesterzsébeti látogatásán újabb akciót hirdetett: a kormány aláírásgyűjtésbe kezd, hogy megállítsa Brüsszel „háborús tervét”. A kezdeményezés célja, hogy a magyarok ismét világosan kinyilvánítsák: nem kérnek a fegyveres konfliktus eszkalálásából, sem abból, hogy a magyar adófizetők pénzét Ukrajna finanszírozására fordítsák.

Szentkirályi Alexandra a bejelentés kapcsán hangsúlyozta, hogy a Nyugat vezetői „képtelenek leszállni a háborús gőzösről”, és a Tisza párt politikusait is veszélyesnek nevezte.

Nemzeti Konzultációt indít a kormány Brüsszel háborús terve ellen – mondta Szentkirályi Alexandra.

Fotó: Ujvári Sándor / MTI

„Életveszélyes gondolatok, őrült politikusoktól”

A budapesti Fidesz elnöke szerint a brüsszeli politikusok nem tanulnak a múlt hibáiból: négy éve folyamatosan háborús döntéseket hoznak, miközben Európa gazdasága szenved, a béke pedig egyre távolabb kerül.

Egyszerű, mint az egyszeregy, mégsem képesek felfogni”

– fogalmazott Szentkirályi, hozzátéve: a Tisza párt politikusai is veszélyes ötletekkel állnak elő, például sorkatonaság bevezetését javasolják.