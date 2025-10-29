Szentkirályi: A Tisza az oxigént is megadóztatná, hogy legyen mivel fűteni a brüsszeli háborús gépezetet

A nyugdíjadó terve ismét felbukkant a Tisza Párt javaslatai között, ami komoly politikai visszhangot váltott ki. Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint a Tisza ugyanazt a megszorító politikát követné, mint a korábbi baloldali kormányok.

Szentkirályi Alexandra szerint a nyugdíjadó a baloldali megszorítások új formája

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Szentkirályi emlékeztetett: „A Tisza szerint a magyar nyugdíjrendszer túl bőkezű, ezért ők megadóztatnák a nyugdíjakat. Ismerjük már ezt a régi baloldali receptet: elvenni, megsarcolni, megszorítani.” Hozzátette:

a Fidesz ezzel szemben soha nem engedné a nyugdíjak csökkentését, kizárólag azok növelését tartja elfogadhatónak.

Szinte minden hétre jut egy újabb adóemelési terv a Tisza részéről – a többkulcsos jövedelemadó, a háromszoros társasági adó, a vagyonadó, az örökösödési illeték és most a nyugdíjadó.

Szentkirályi úgy fogalmazott:

A Tisza már az oxigént is megadóztatná, hogy legyen mivel fűteni a brüsszeli háborús gépezetet.”

Hangsúlyozta, a nemzeti konzultáción mindenki tiltakozhat a háborús adóemelések ellen, és kifejezheti, hogy nem kér a baloldali megszorításokból.