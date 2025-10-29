Szentkirályi: A Tisza az oxigént is megadóztatná, hogy legyen mivel fűteni a brüsszeli háborús gépezetet

A nyugdíjadó terve ismét felbukkant a Tisza Párt javaslatai között, ami komoly politikai visszhangot váltott ki. Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint a Tisza ugyanazt a megszorító politikát követné, mint a korábbi baloldali kormányok.
Szentkirályi emlékeztetett: „A Tisza szerint a magyar nyugdíjrendszer túl bőkezű, ezért ők megadóztatnák a nyugdíjakat. Ismerjük már ezt a régi baloldali receptet: elvenni, megsarcolni, megszorítani.” Hozzátette:
a Fidesz ezzel szemben soha nem engedné a nyugdíjak csökkentését, kizárólag azok növelését tartja elfogadhatónak.
Szinte minden hétre jut egy újabb adóemelési terv a Tisza részéről – a többkulcsos jövedelemadó, a háromszoros társasági adó, a vagyonadó, az örökösödési illeték és most a nyugdíjadó.
Szentkirályi úgy fogalmazott:
A Tisza már az oxigént is megadóztatná, hogy legyen mivel fűteni a brüsszeli háborús gépezetet.”
Hangsúlyozta, a nemzeti konzultáción mindenki tiltakozhat a háborús adóemelések ellen, és kifejezheti, hogy nem kér a baloldali megszorításokból.