Szentkirályi Alexandra

Újabb adatszivárgási botrány – Szentkirályi keményen helyretette a Tisza Pártot

A Tisza Párt egy második óriási adatszivárgási botrányába keveredett: majdnem húszezer ember személyes adata került fel az internetre. Szentkirályi Alexandra szerint elfogadhatatlan, hogy a párt még egy biztonságos alkalmazást sem tudott lefejleszteni.
Szentkirályi AlexandraapplikációadatokMagyar Péter

Hétfő reggel látott napvilágot, hogy a Tisza Párt applikációját letöltő felhasználók közül közel húszezer ember adatai szivárogtak ki. 

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra magyarázatot követel Magyar Pétertől az újabb adatszivárgás ügyében
Fotó: Index/PettersonApps

Egy normális, biztonságos applikációt sem tudtok lefejleszteni? Hány tíz- vagy százezer magyar ember adatait szeretnétek még hagyni, hogy kiszivárogjon a jó ég tudja, kinek?” 

– tette fel a logikus kérdést Szentkirályi Alexandra. Ugyanakkor nem ez az egyetlen aggasztó eleme az incidensnek. Az alkalmazás fejlesztéséért felelős alelnök, Radnai Márk neve mellett egy másik gyanús személy is feltűnt. Myroslav Tokar, egy ukrán webfejlesztő, aki egy ukrán appkészítő cégnél dolgozik. 

Botrány: ukrán céghez kerülhettek a Tisza Párt felhasználóinak adatai

Miért pont egy ukrán cég?

Péter! Ezek nagyon súlyos kérdések. Egy adatszivárgási botrány már a lelketeken szárad, most itt van még egy” 

írta a politikus, hozzátéve, hogy a választásokig még bő fél év van hátra, és a pártnak vállalnia kell a felelősséget. Mint mondta, „ide most édeskevés lesz a szokásos félrebeszélés meg fröcsögés.

