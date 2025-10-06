Újabb adatszivárgási botrány – Szentkirályi keményen helyretette a Tisza Pártot

Hétfő reggel látott napvilágot, hogy a Tisza Párt applikációját letöltő felhasználók közül közel húszezer ember adatai szivárogtak ki.

Szentkirályi Alexandra magyarázatot követel Magyar Pétertől az újabb adatszivárgás ügyében

Fotó: Index/PettersonApps

Egy normális, biztonságos applikációt sem tudtok lefejleszteni? Hány tíz- vagy százezer magyar ember adatait szeretnétek még hagyni, hogy kiszivárogjon a jó ég tudja, kinek?”

– tette fel a logikus kérdést Szentkirályi Alexandra. Ugyanakkor nem ez az egyetlen aggasztó eleme az incidensnek. Az alkalmazás fejlesztéséért felelős alelnök, Radnai Márk neve mellett egy másik gyanús személy is feltűnt. Myroslav Tokar, egy ukrán webfejlesztő, aki egy ukrán appkészítő cégnél dolgozik.