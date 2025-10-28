Szentkirályi: A Tisza testvérpártjai visszahoznák a sorkatonaságot!

Elég a vérontásból

Szentkirályi szerint Magyar Péter és a Tisza Párt ugyanazt az irányt követi, mint háborúpárti szövetségesei Brüsszelben. Felidézte Ruszin-Szendi Romulusz kijelentéseit is, aki „lehetőséget lát az ukrán háborúban”, és sorkatonaságot sürget.

Elég a vérontásból! Írjuk alá a Fidelitas sorkatonaság elleni petícióját!”

– buzdít, ugyanis „gyermekeinket, családtagjainkat nem engedhetjük háborúba”.