Szentkirályi: A Tisza testvérpártjai visszahoznák a sorkatonaságot!

Németországban és Horvátországban is újra bevezetik a sorkatonaságot, mindkét országban a Tisza Párt európai testvérpártjai támogatásával – figyelmeztetett Szentkirályi Alexandra.
Európában tombol a háborús pszichózis”
– fogalmazott a politikus, hozzátéve: Németországban egyelőre önkéntes alapon indul a toborzás, de később akár általános hadkötelezettség is elrendelhető, míg Horvátországban már idén mindenki megkapja a behívóját.
Elég a vérontásból
Szentkirályi szerint Magyar Péter és a Tisza Párt ugyanazt az irányt követi, mint háborúpárti szövetségesei Brüsszelben. Felidézte Ruszin-Szendi Romulusz kijelentéseit is, aki „lehetőséget lát az ukrán háborúban”, és sorkatonaságot sürget.
Elég a vérontásból! Írjuk alá a Fidelitas sorkatonaság elleni petícióját!”
– buzdít, ugyanis „gyermekeinket, családtagjainkat nem engedhetjük háborúba”.