Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi: A Tisza testvérpártjai visszahoznák a sorkatonaságot!

Németországban és Horvátországban is megszavazták a sorkatonaság visszaállítását, miközben a Tisza Párt európai testvérszervezetei támogatják a döntést. Szentkirályi Alexandra szerint ez is bizonyítja: a Tisza háborúpárti politikát követ.
Szentkirályi AlexandraTisza PártpetícióFidelitassorkatonaság

Németországban és Horvátországban is újra bevezetik a sorkatonaságot, mindkét országban a Tisza Párt európai testvérpártjai támogatásával – figyelmeztetett Szentkirályi Alexandra. 

Szentkirályi
Szentkirályi Alexandra figyelmeztetett: A Tisza Párt testvérpártja elintézte: 2026 januárjától Horvátország visszavezeti a sorkatonaságot
Fotó: Miroslav Lelas/MTI

Európában tombol a háborús pszichózis” 

– fogalmazott a politikus, hozzátéve: Németországban egyelőre önkéntes alapon indul a toborzás, de később akár általános hadkötelezettség is elrendelhető, míg Horvátországban már idén mindenki megkapja a behívóját.

Itt a következő: Németország is visszaállíthatja a sorkatonaságot

Elég a vérontásból

Szentkirályi szerint Magyar Péter és a Tisza Párt ugyanazt az irányt követi, mint háborúpárti szövetségesei Brüsszelben. Felidézte Ruszin-Szendi Romulusz kijelentéseit is, aki „lehetőséget lát az ukrán háborúban”, és sorkatonaságot sürget. 

Elég a vérontásból! Írjuk alá a Fidelitas sorkatonaság elleni petícióját!” 

buzdít, ugyanis „gyermekeinket, családtagjainkat nem engedhetjük háborúba”.

 

