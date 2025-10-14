Zelenszkij a telefonodban – újabb részletek a Tisza-botrányról

A Tisza Párt adatbotránya újabb fordulatot vett. Szentkirályi Alexandra szerint Radnai Márk alelnök májusi nyilatkozata bizonyítja, hogy ő maga is kapcsolatba került az ukrán fejlesztőkkel. Radnai elmondta, hogy Berlinben politikai-szakmai eseményen tárgyalt termékfejlesztőkkel – minden bizonnyal a Gitex Europe konferencián, ahol ott volt az ukrán Petersonapps vállalat is. Ez a cég készítette a Tisza applikációját, és egyik munkatársa, Miroslav Tokar, a kiszivárgott adatok között adminként szerepelt. Az ügy így már messze túlmutat egy technikai hibán: a gyanú szerint húszezer magyar ember személyes adata került idegen kézbe.

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és Magyar Péter jobbkeze egyre mélyebbre kerül a pártot övező botrány mocsarában – vélekedett Szentkirályi Alexandra.

Forrás: Facebook/Magyar Jelen

„Ennyi véletlen a világon nincsen”

Szentkirályi szerint az ukrán fejlesztők a Tisza legbelsőbb köreibe férkőztek be, és az adatvesztés már a második hasonló incidens a pártnál. A politikus szerint a történet rávilágít arra is, hogy milyen kockázatokat hordoz egy politikai szervezet, amely ennyire felelőtlenül bánik az állampolgárok adataival.

Ilyen amatőr bandát a magyar politika még nem látott. És ők akarnák az egész országot irányítani? Kösz, nem.”

– tette hozzá Szentkirályi.

Hová tűnt Miroslav Tokar?

Az ügy egyik kulcsszereplője, Miroslav Tokar törölte magát a szakmai közösségi oldalakról, az újságírók megkereséseire nem reagál, és láthatóan próbál „felszívódni”. Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kedden emlékeztetett: Lengyelország az utóbbi időben nem adja ki az ukrán bűnözőket, még az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfit sem adta át Németországnak. Így jogosan merülhet fel a gondolat, hogy talán Tokar is Lengyelországba menekült.

„Esetleg a Tisza Pártból valaki elmondhatná, hogy hol van Tokar, és épp Ukrajnában ki olvasgatja 20 ezer ember adatait.”

– mondta a politikus.

A helyzet mindenesetre beszédes: Az, hogy a fejlesztő ilyen gyorsan lekapcsolta magát a nyilvánosságról, inkább menekülésre, mint véletlenre utal – és tovább erősíti a gyanút, hogy a Tisza Párt körül nem pusztán adatvédelmi hibáról, hanem egy komolyabb nemzetközi összefonódásról van szó.