Szenzációs képeken minden idők legnagyobb Békemenete

Hatalmas tömeggel indult el a Békemenet, amely minden idők legnagyobb Békemenetévé vált. A résztvevők a Császár–Komjádi uszodától vonulnak a Kossuth Lajos tér felé, hogy közösen álljanak ki egy szabad és erős Magyarországért.

Orbán Viktor kiemelte: „Soha nem voltunk még ilyen sokan”. A menet célja nemcsak a hazai egység demonstrálása, hanem a béke melletti világos üzenet is, amely Magyarország szuverenitását és a konfliktusok elkerülését hangsúlyozza.