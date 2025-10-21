Ezt látnia kell! A szerb elnök üzent a magyaroknak – videó

Szerbia elnöke, Alekszandar Vucsics üzent a magyaroknak, aki arról beszélt, csodálják a szabadságszerető és békeszerető magyar népet és számíthatunk a szerbek támogatására.
„Először is, szeretem a magyarokat, a szerbek szeretik a magyarokat, és csodáljuk a szabadságszerető és békeszerető magyar népet” – üzent a magyaroknak videóban Alekszandar Vucsics szerb elnök. Az államfő kiemelte:
Önök mellettünk álltak nehéz időkben, én pedig mindig önök mellett leszek, és nagyon hűséges nép vagyunk!
Szerbia elnöke végül azzal zárta:
Irány a Békemenet!”
